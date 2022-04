RedLine on the road: il concerto a LaClaque

RedLine on the road per la prima volta con la band a LaClaque sabato 30 aprile 2022 alle 21,30.

RedLine è il nome d’arte di Luca Cerati (Genova 1999). La sua strada musicale è iniziata nel settembre 2017 quando esordisce sul web con una cover di Fred De Palma e Shade “Se i rapper fossero noi”.

Cover riadattata su base di The Real Slim Shady di Eminem, riscuotendo un buon successo. Nel febbraio 2019 ha presentato su YouTube “Forse” con un video-clip realizzato nella splendida cornice di Borgio Verezzi.

Nell’estate del 2019 viene chiamato ad aprire il concerto di Gabry Ponte. A settembre 2019 si esibisce come ospite al concorso “Genova per voi”, cantando la rivisitazione de “Il Bombarolo” (da De Andrè) davanti al rapper Willie Peyote.

Il 25 dicembre 2019 ha pubblicato il singolo “Tritolo” prodotto da Mae (Roberto Maenza) al quale fa seguito il video di Angelo Tessore suo socio sino dagli inizi. Nell’ estate 2020 ha lanciato su Spotify il singolo “Pellicole” scritto insieme a Matteo Della Monica, prodotto da Exit (Eliseo Lepori). A gennaio 2021 è uscito “Distrutto” seguito a marzo dello stesso anno dal video, sempre realizzato da Angelo Tessore. Il 16 Maggio 2021, vince insieme a Davide Valarino, il Concerto di Primavera organizzato da LaClaque di Genova. A Giugno 2021 esce il suo primo EP, da lui prodotto insieme a Mae ed Exit (per la parte musicale), Matteo Della Monica (collaborazione ai testi) e Angelo Tessore per la parte grafica).