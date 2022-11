Bluegrass Party a La Claque con i Red Wine

Tornano venerdì 11 e sabato 12 novembre sul palco de La Claque i Red Wine, uno dei più importanti gruppi bluegrass europei, in attività fin dal 1978, con uno stile che va dal bluegrass tradizionale a quello contemporaneo, dal country al gospel fino allo swing. Il gruppo ha suonato in tutta Europa, partecipando ai maggiori festival internazionali e tenendo concerti in Italia, Francia, Svizzera, Germania, Irlanda, Olanda, Repubblica Ceca e Austria, dividendo il palcoscenico con le più importanti band Usa ed europee e conquistando ovunque un grande seguito.

Le due serate celebreranno il 50 anniversario di “Will the circle be unbroken” l’album del 1972 del gruppo folk/rock californiano Nitty Gritty Dirt Band, una collezione di 3 LP di classici del repertorio bluegrass/country, con la partecipazione di numerose star musicali del genere dell’epoca. I Nitty Gritty Dirt Band, all’epoca giovane band country-rock di aspetto hippie, intendeva connettere la propria generazione con quella dei musicisti country/bluegrass più anziani, famosi negli anni ’40, ’50 e ’60 ma la cui popolarità, con l’ascesa del rock-and-roll, l’emergere del commerciale “Nashville Sound” e il cambiamento dei gusti musicali, era diminuita rispetto ai loro anni di gloria.

L’album ha contribuito in maniera determinante alla diffusione della musica country/bluegrass, non solo in Usa ma in tutto il mondo e i Red Wine hanno quindi deciso di rendergli omaggio unendo alla loro formazione base alcuni ospiti ed amici: Paolo Ercoli (dobro e pedal steel), Matteo Minchillo (tastiere) e Davide ‘Zazza’ Zalaffi (batteria).

Il titolo dell’album deriva da un inno scritto nel 1907 da Ada R. Habershon (in seguito riarrangiato da A.P. Carter), il cui testo è un inno di speranza e perseveranza, un omaggio alla vita – e alla musica – che continuano di fronte alle avversità e anche dopo la morte. Il disco, registrato a Nashville, ebbe un successo enorme tanto che nel 1989, con lo stesso titolo, viene pubblicato il Volume 2 e nel 2002 il Volume 3, con un repertorio e musicisti ospiti di matrice sempre più rock/blues/pop.

Biglietti

Biglietto euro 20

ORARIO BIGLIETTERIE

BIGLIETTERIA TEATRO DELLA TOSSE - PIAZZA R. NEGRI

La biglietteria sarà aperta dal martedì al sabato dalle ore 15.00 alle ore 19.00.

Lunedì e festivi, solo in caso di spettacolo, dalle ore 15.00. Domenica, in caso di spettacolo biglietteria aperta dalle ore 15.00.

BIGLIETTERIA TEATRO DEL PONENTE - PIAZZA ODICINI 9

La biglietteria sarà aperta nei giorni di spettacolo a partire da un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.

I biglietti per gli spettacoli in programma al teatro del Ponente sono prenotabili e acquistabili alla biglietteria del teatro della Tosse negli orari di apertura.

Tutti i biglietti sono sempre acquistabili online su www.teatrodellatosse.it.e su www.happyticket.it.