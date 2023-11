Torna a Genova “Ready to Share?”, l'evento dedicato alla street dance

Torna a Genova uno degli eventi più rilevanti per il mondo della Street Dance: “Ready to Share?”. L’evento è arrivato alla terza edizione e si sta prendendo un ruolo fondamentale per la Liguria portando avanti il movimento che nasce negli States come forma di espressione e che negli anni è diventato uno stile di vita per molti dancers: l’Hip Hop nella sua massima espressione.

L’evento infatti vuol promuovere tutti gli stili che fanno parte di questo mondo, Hip Hop, Locking, Popping, House, Waacking, ogni stile differente dall’altro ma tutti accomunati dalla musica, senza la quale non sarebbe possibile l’espressione del corpo. Ready To Share? si svolgerà sabato 25 novembre 2023 a Genova presso il Palauxilium di Via Cagliari 1.

L’evento è diviso in due momenti principali:

- Coreografico

- Freestyle

Il coreografico darà la possibilità alle crew, dalle più piccole alle più esperte, di esibirsi mettendo in scena quello per cui studiano e quello che i coreografi immaginano. Il freestyle, invece, metterà in luce il genio e la creatività dei dancers che si esibiranno sulle note che i due DJ d’eccezione faranno passare nelle casse: il tutto senza che i ballerini sappiano la traccia, quindi dovranno improvvisare… il tutto culminerà con le Battles che metteranno di fronte i ballerini per sfidarsi uno vs uno.

Tipico di quest’evento il Crew vs Crew - Me Against the Music Crew composta da massimo 5 dancers che si sfideranno su tutto il panorama musicale dando vita ad un vero e proprio spettacolo per il pubblico.

Giudici

- Elisa PinkLady Terrone, una delle massimi esponenti del mondo del Waacking e direttrice artistica dell’ Academy Of Excellence di Torino

- Gianni Wers, ballerino televisivo, insegnante, fondatore e Art Director di House to Be dedicato al mondo dell’ House Dance

- Marco Cavalloro uno tra gli esponenti più significativi italianodell’Hip Hop

Dj

- Ake, direttamente da Pescara, uno tra i DJ e Producer più influenti in Italia e non solo. Dj per numerosi contest di danza tra cui The Week e Red Bull Dance Your Style

- Matt One, genovese, emergente e ormai affermato DJ in città. Suona costantemente in tutti i locali più importanti di Genova e produce per compagnie teatrali e crew

Host

- Silvia Cerdelli, Mother Of Imperial House of Waacking Italy, la conduttrice di tutta la manifestazione, un ruolo fondamentale per dettare i tempi dell’evento e per tenere alta la concentrazione del pubblico.

L’evento fa parte del circuito nazionale DANCE PLUS che racchiude i più importanti eventi dedicati al mondo della streetdance - www.danceplus.it - il Ready to Share? è l’ultimo della stagione 2023 che determinerà i finalisti per, appunto, la finale dell’ 8 dicembre 2023 al FICO di Bologna. Tra i partner è presente COSTA CROCIERE che metterà in palio la crociera che si svolgerà nel 2024 e che sarà lo scenario dell’edizione 2024 proprio del Ready to Share?

La manifestazione sarà trasmessa tutta in straming sul canale ufficiale youtube dell’evento

Per tutte le info:

www.readytoshare.it

Canali social IG - FB - YT

foto: fb@ReadytoShare.official