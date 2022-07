“Ready To Share?”, l'evento dedicato alla cultura della street dance

Ready To Share? 2K22 è un evento dedicato alla cultura della street dance articolato in due giornate ricche di attività. Si svolgerà sabato 1 e domenica 2 ottobre 2022 a Genova presso il Genova Tower Airport, hotel 5 stelle nell'area dell'aeroporto “Cristoforo Colombo” di Genova. La manifestazione prevede un’affluenza di oltre 500 ballerini con tutto l’indotto, la possibilità di far confluire tutti i partecipanti in un'unica struttura permette di creare una sorta di villaggio dedicato alla danza stile olimpiadi. L'obiettivo è quello di diventare il punto di riferimento per la streetdance in tutto il Nord ovest e riproporre l'evento sempre il primo fine settimana di ottobre.

L’evento sarà strutturato secondo il seguente calendario:

Sabato 1 ottobre 2022 - Battles di Hip Hop - Mix Style - Crew vs Crew “Me Against the Music”

Domenica 2 ottobre 2022 - dalle 9 alle 14 si svolgeranno i workshop degli insegnanti/giudici: Niako (Hip Hop) - Babì (House) - Kris (Popping/Locking); dalle 15 in poi ci sarà tutto lo show coreografico diviso in categorie: Kids - Junior - Senior.

La giuria è composta da:

- Niako - Hip Hop - FINLANDIA

- Babì - House - ITALIA

- Kris - Locking/Popping - ITALIA

I dj scelti sono:

- Matt One (esponente genovese della street dance)

- Leva57 - direttamente da Londra

Host della manifestazione:

- Silvia Cerdelli - Mother Imperial House of Waacking Italy Street Art

- Blef - maggior esponente del mondo dei writing che realizzerà delle tele uniche appositamente per i vincitori in modo da avere dei premi unici nel loro genere

La manifestazione sarà trasmessa in diretta dall’emittente radiofonica “Radio Babboleo” prima radio in Liguria. La manifestazione è entrata ufficialmente nel circuito Dance Plus - www.danceplus.it - che racchiude i migliori eventi dedicati alla street dance in

Italia. Il Ready To Share? è l’ultimo evento che chiuderà il circuito prima delle finali nazionali a Bologna a dicembre 2022. L'evento supporta l’istituto pediatrico “Giannina Gaslini” destinando una quota delle iscrizioni, dei biglietti e del merchandising venduto. Per donazioni: https://gofund.me/044fe2c5

Biglietti disponibili online: https://www.readytoshare.it/biglietteria.html