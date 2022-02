Torna la Rea Palus Race, tutte le novità

Novità in vista per la Rea Palus Race: a Rapallo si sta lavorando alacremente per il primo weekend di aprile, la settima edizione della gara si sta strutturando come la più bella di sempre, le iscrizioni affluiscono in gran massa e la speranza è quella di valicare quota 150 iscritti per la gara Elite (è prevista anche la prova Open, non competitiva) in modo da poter varare la fase 2, ossia la sfida per i primi 32 uomini e 16 donne in un tabellone a eliminazione diretta, che porterà ulteriore spettacolo facendo della Rea Palus Race qualcosa di unico.

Intanto si sono aperte anche le iscrizioni per lo staff: chi vorrà essere protagonista il 2 aprile senza gareggiare potrà iscriversi come volontario, per assistere in maniera diretta alla gara (magari sostenendo un compagno o un familiare) ma non solo: avrà anche un pass per la prossima edizione del 2023, un’iscrizione completamente gratuita in modo da guardare da vicino la Rea Palus Race quest’anno e diventarne interprete il prossimo.

Ma le novità non si fermano qui, perché la Sporteventi guarda ancora più lontano: intanto dal 2 al 5 giugno la Rea Palus Race farà il suo ingresso alla Rimini Wellness, la grande fiera dello sport, dove avrà un proprio stand di oltre 100 metri quadri con esposizione e promozione di tante iniziative. Proprio a questo proposito sono allo studio nuovi eventi, che andranno ad arricchire sempre di più il calendario dell’organizzazione ligure già organizzatrice dell’evento Cross Triathlon Sea2sky e del Trail di Rapallo.

Tornando alla gara del 2 aprile, venerdì 1 aprile alle 12 ci sarà l’apertura della consegna dei pettorali di gara, sabato dalle 10 il via alla prima batteria di gara, sul classico percorso di 10 km con un dislivello di 670 metri e 21 ostacoli, alcuni dei quali saranno completamente rivoluzionati per dare qualcosa di nuovo anche a chi è un habitué della competizione. La prova Open sarà su 5 km per 230 metri di dislivello, con un ostacolo in meno. Il costo delle iscrizioni varia in base al numero di adesioni già ricevute.

In via di definizione anche una delle principali novità di quest’anno: la Rea Palus Kids, l’evento per i piccoli Obstacle Racers che avranno la possibilità di emulare le gesta degli atleti su un percorso dimostrativo allestito ad hoc la domenica pomeriggio.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, tel. 328.4878242, www.reapalusrace.it