Rea Palus Race: la data è fissata per il 20 marzo

Si avvicina a grandi passi la data del 20 marzo, coincidente con la quinta edizione della Rea Palus Race, una delle prove più famose nel variegato mondo delle corse a ostacoli. In pochissimi anni la gara ligure è diventata un riferimento assoluto che richiama atleti da ogni parte d’Italia e non solo.

Allestire un evento sportivo, soprattutto un simile evento che richiede una particolare gestione del percorso, nel momento più alto della pandemia non è facile. Lo staff organizzativo ha già “prenotato” una data in ottobre per un eventuale recupero, ma è un’evenienza che non si vuole prendere in considerazione proprio perché andare in scena il 20 marzo sarebbe anche un’ulteriore dimostrazione che si può gareggiare, che si può fare sport in assoluta sicurezza, naturalmente nel pieno rispetto delle normative vigenti.

Dal punto di vista tecnico, la gara di Rapallo non si discosterà dal suo passato: i concorrenti, divisi nelle categorie agonistiche Elite e Wild (cancellata per quest’anno la categoria Open) affronteranno un percorso di 10 km circa con partenza e arrivo alla Rotonda Marconi, trovandosi di fronte a 21 ostacoli naturali e artificiali. 9 nel primo km, uno lungo la salita, un altro all’altezza del passaggio al Santuario di Montallegro e 10 nell’ultimo km. La gara, che per la categoria Elite avrà funzione qualificativa per i Mondiali, inizierà alle ore 11: 00 con la partenza della prima batteria Elite: ognuna di esse sarà composta da un massimo di 60 atleti per volta. Completate le partenze, i primi 32 e le prime 8 della categoria Elite affronteranno il tabellone a eliminazione diretta, su un percorso più breve, alla fine del quale verranno eletti i vincitori.

Il costo delle iscrizioni è di 59 euro per la categoria Elite e 54 per la Wild fino al 19 gennaio, poi sono previsti aumenti fino alla data di chiusura posta tassativamente al 17 marzo.

Le adesioni stanno già arrivando in maniera copiosa e l'organizzazione ricorda che per gli Elite è previsto un tetto massimo di 360 corridori.

Per informazioni: Sporteventi SSDRL, tel. 328.4878242