Il tour di Rds fa tappa a Genova

La mattina di martedì 4 agosto a Genova arriva l'Rds play on tour summer 2020, carovana di musica e divertimento che l'emittente radiofonica nazionale sta portando lungo la Penisola per incontrare i propri ascoltatori e stare sempre più vicini a tutti gli italiani.

L'evento itinerante, organizzato con la collaborazione dell'assessorato comunale ai grandi eventi e commercio e l'assessorato regionale alla comunicazione e politiche giovanili, è un ideale abbraccio a chi ha saputo superare le difficoltà degli ultimi mesi e che, in questa estate così particolare, vuole ritrovarsi, unirsi per buone cause e condividere le proprie storie e i propri sogni.

Partito da Monza lo scorso 23 luglio, l'Rds Play On Tour Summer 2020 propone un format inedito che, verso le 10.30 e per alcune ore, riempirà di energia e colori piazza De Ferrari dove genovesi e turisti potranno divertirsi trascinati dalla forza della musica e coinvolti nelle attività sostenute dagli sponsor dell’iniziativa. Il tutto nel rispetto delle normative anti-covid imposte per le manifestazioni estive.

Rds 100% Grandi Successi supporta anche questa penultima data del road tour con attività radio e social correlate: da spazi come “Regioniamoci su” e “Diario di viaggio", che racconteranno e valorizzeranno le bellezze del nostro territorio, all’app ufficiale di Rds che permetterà di vincere gadget e sorprese.

Quella genovese sarà una tappa speciale anche sotto l’aspetto della solidarietà. Prima di raggiungere il cuore della Superba, infatti, la carovana di auto e veicoli della storica emittente farà tappa nel cuore della pediatria internazionale: l’Istituto Giannina Gaslini dalle cui finestre i piccoli degenti, i loro familiari e gli operatori sanitari potranno assistere ad un’animazione che vuole essere un ringraziamento speciale per chi ci sta quotidianamente aiutando nella lotta contro il covid-19.