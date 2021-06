La Rappresentante di Lista in concerto al Goa Boa

Il 3 luglio per il festival Goa Boa nella cornice del parco di Villa Serra arriva La Rappresentante di Lista. In apertura, Anaïs introducono la serata con un concentrato di bellezza pubblicato in un disco omaggio a Emily Dickinson.

Il gruppo (LRDL) è un progetto che nasce nel 2011 dall’incontro tra la cantante Veronica Lucchesi e il polistrumentista Dario Mangiaracina. I due si erano conosciuti a Milano l’anno prima durante l’allestimento di uno spettacolo teatrale e si erano successivamente spostati a Palermo per unirsi a un gruppo di artisti che, sotto la spinta della protesta del Teatro Valle di Roma, aveva riaperto il Teatro Garibaldi. Durante l’occupazione, Dario e Veronica, incontrano vari esponenti della scena musicale siciliana tra cui Roberto Cammarata, chitarrista e produttore palermitano. Grazie anche alla collaborazione con questi musicisti nasce il primo album de LRDL che verrà pubblicato nel 2014 dall’etichetta bolognese Garrincha Dischi. Da Palermo parte il primo tour del duo e "(Per la) Via di Casa" viene candidato alle Targhe Tenco come miglior disco d’esordio.

Anticipato dal singolo "Alieno" e da "Amare", presentato a Sanremo 2021, il 5 marzo viene pubblicato il nuovo album, "My Mamma", contaminato dalla creatività di quello che inizia a prendere la forma di un vero e proprio collettivo artistico. Si tratta di nuovo passo per la LRDL, che unisce la sua vocazione per il laboratorio a un’esplorazione sempre più consapevole e matura nei temi, nella scrittura e nella produzione.

