Raphael Gualazzi in concerto a Santa Margherita Ligure

Domenica 10 settembre alle 21:30 Raphael Gualazzi si esibirà in concerto all'anfiteatro Bindi a Santa Margherita Ligure. Nuovo appuntamento all'insegna del jazz, per una serata a ingresso libero in cui il cantante e pianista proporrà tutti i più grandi successi accompagnato dalla sua band.

Il suo stile personalissimo e travolgente nasce dalla fusione della tecnica ragtime dei primi anni del Novecento con la liricità del blues, del soul e del jazz nella sua forma più tradizionale.

Classe 1981, ha raggiunto la notorietà al grande pubblico nel 2011 vincendo la categoria Giovani del Festival di Sanremo con il brano “Follia d'amore”. Nello stesso anno si è classificato al secondo posto all'Eurovision Song Contest. Al suo attivo sei album in studio, da “Love outside the window” nel 2005 a “Bar del sole” pubblicato nel 2022.