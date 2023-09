Rapalloonia! - XLVIII Mostra Internazionale dei Cartoonist

Dal 30 settembre a Rapallo in provincia di Genova torna la Mostra Internazionale dei Cartoonists, una delle più antiche manifestazioni italiane dedicate al fumetto, che quest’anno festeggia il suo cinquantunesimo anniversario. La manifestazione, organizzata dall’Associazione Culturale Rapalloonia con il Comune di Rapallo, si terrà presso la location di Villa Queirolo. Il weekend di apertura vedrà la presenza di molti autori di fumetto, ben 53, che trovate sul programma e sulla nostra pagina Facebook ed Instagram.

Dopo l’edizione 2022, che festeggiava il traguardo dei 50 anni della manifestazione, quest’anno per l’evento ricorre un secondo importante anniversario: il trentesimo anno del premio U Giancu, consegnato durante la cosiddetta “Cena dei Cartoonist”, storica cena riservata agli autori che si svolge durante la manifestazione e che si tiene presso il ristorante U Giancu, in località San Massimo a Rapallo, le cui sale sono letteralmente tappezzate da disegni e tavole originali di alcuni dei più grandi fumettisti italiani ed internazionali.

Questo compleanno offre l’opportunità di allestire una mostra dedicata ai grandi maestri del fumetto. L’esposizione, intitolata Il genio dei maestri – 30 anni di premio U Giancu” metterà in mostra le tavole originali dei grandi autori protagonisti a Rapallo del Premio U Giancu negli ultimi 30 anni, quali Galep e Altan (i primi premiati), Milo Manara, Hugo Pratt, Giorgio Cavazzano, Paolo Eleuteri Serpieri, Sergio Toppi, Lorenzo Mattotti, Ivo Milazzo, Luciano Bottaro, Romano Scarpa, Mort Walker e molti altri.Ci sarà anche una hall of fame dei grandi autori che per motivi anagrafici o storici non sono stati premiati, ma dalla personalità artistica e dalla sensibilità vicina ai valori del Premio, come Attilio Micheluzzi, Dino Battaglia, Magnus, Grazia Nidasio, Antonio Rubino, Benito Jacovitti.

La mostra inaugurerà sabato 30 settembre 2023 presso gli spazi di Villa Queirolo alle ore 16 e resterà aperta al pubblico fino a Domenica 8 ottobre.