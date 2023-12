Rapallo Xmas Festival: un mese di festeggiamenti con spettacoli, concerti, artisti di strada e attività per bambini

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Indirizzo non disponibile

Rapallo si prepara a un mese di festeggiamenti natalizi in tutto il territorio: arriva “Rapallo Xmas Festival”, la grande manifestazione che coinvolgerà tutta la città durante il periodo natalizio con musiche, luci, canti, artisti di strada, artigiani, pasticceri, babbi natale, befane, spettacoli teatrali, parate luminose, laboratori a tema per bambini e ragazzi, con particolare attenzione alle realtà del territorio e al coinvolgimento dei più giovani.

Dal 7 dicembre al 7 gennaio saranno tantissimi gli appuntamenti in programma: dai concerti nelle piazze agli spettacoli per bambini con maghi, folletti e clown per le vie del centro, dal presepe vivente alla proiezione di film natalizi a ingresso gratuito. Le celebrazioni proseguono anche dopo Natale, con il tradizionale Confuoco, Capodanno e l'Epifania.

Tutti i dettagli e il calendario completo della manifestazione sul sito hellorapallo.it