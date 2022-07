Rapallo come Hogwarts, arriva la magia di Harry Potter

Incantesimi, anagrammi, prove da superare, simboli da trovare e molto altro. Per un'avventura dedicata ai veri Potterheads! Sabato 23 luglio 2022 alle ore 20:30 a Rapallo, Cooperativa Dafne e Genova Dreams propongono una avventura entusiasmante tra storia e magia per grandi e piccini: “Rapallo come Hogwarts: caccia al tesoro”, una caccia al tesoro per tutti i fan di Harry Potter, il maghetto protagonista della saga più letta di tutto il mondo.

Rapallo, per un sera, diventa la scuola di Hogwarts, grazie alla presenza di Avventure Cittadine Genova, che porta i professori più amati come Pomona Sprite, Severus Piton, Minerva McGranitt, Sibilla; Streghe malvagie come Bellatrix Lestrange e Fantasmi irrequieti, come Mirtilla Malcontenta, Priscilla Corvonero e molti altri. Tutti i personaggi sono nascosti e hanno una missione segreta che viene rivelata solo ai partecipanti: i quali devono superare prove, enigmi, anagrammi, trabocchetti e chissà quali altre corbellerie. E poi incantesimi fotografici con hashtag #RapallocomeHogwarts e video rivelazioni, degni della Gazzetta del Profeta. Il programma è intenso: i potterheads delle 4 case Grifondoro, Serpeverde, Tassorro e Corvonero sono chiamati all'adunata magica per trovare la leggendaria pietra filosofale… Infatti, non tutti sanno che questa pietra, chiamata anche Lapis Philosophorum, è la sostanza catalizzatrice, simbolo per eccellenza dell'alchimia. Per i più meritevoli sono previsti premi sorprendenti.

Biglietti

Intero: €12

Ragazzi (4-8 anni): €8

Bambini (sotto i 4 anni): gratis

Prenotazioni: https://dafneviaggi.com/.../rapallo-come-hogwarts-caccia.../