Torna “La Rapallo del Gusto” con una giornata interamente dedicata al pesto

“La Rapallo del Gusto” torna in piazza Venezia sabato 7 ottobre. Nuova edizione per l'evento dedicato alla cucina e alle specialità liguri, che quest'anno propone un focus sul pesto, senza dubbio uno dei prodotti più amati e distintivi dell'identità ligure. Si parte alle ore 10 con la scuola di pesto al mortaio, un momento di gioco e di didattica aperto a tutti e condotto da alcuni tra i più esperti pestaioli del territorio.

Alle ore 13 la fame si farà sentire, spazio dunque alla degustazione di gustosissime trofie al pesto servite da Roberto Panizza e dal pastificio “La Casana”. A partire dalle ore 15 appuntamento da non perdere con il Campionato di pesto al mortaio, competizione aperta a tutti che mette in palio un posto al Campionato Mondiale che si terrà nel marzo 2024 a Palazzo Ducale a Genova. L'iscrizione sarà effettuabile sul posto o inviando una mail a iscrizioni@foxite.it.

“Dopo il notevole successo degli scorsi anni, abbiamo deciso di ripetere e rinnovare questa apprezzata rassegna – ha commentato il sindaco Carlo Bagnasco – Piazza Venezia, cuore del commercio e del mercato cittadino, si è rivelata una location particolarmente adatta. Ringrazio per il lavoro svolto per la realizzazione di questo evento, il consigliere al commercio Giorgio Tasso e gli uffici comunali. L'enogastronomia come mezzo per destagionalizzare l'offerta turistica è senz'altro un'idea vincente”.