Rally della Lanterna e della Val d'Aveto

Il 2 e 3 luglio 2022 torna il Rally della Lanterna - per la trentottesima edizione - e il sesto Rally Val D'Aveto, per la sesta.

Il lavoro degli organizzatori della Lanternarally, affiancati dal Gruppo Sportivo Allegrezze, non si è mai fermato ed è stata messa a punto un’edizione rinnovata della classica genovese, che si articolerà su due giorni con un programma inedito. Il via giovedì 2 giugno con l’apertura delle iscrizioni, poi la marcia di avvicinamento proseguirà fino a venerdì 1 luglio, giornata dedicata alle ricognizioni del percorso. La manifestazione entrerà nel vivo sabato 2 luglio, una giornata molto intensa per i concorrenti e gli addetti ai lavori; dalle 8,30 via alle verifiche tecniche, a seguire lo shakedown, l test con le vetture da gara, alle 9,30, che troverà spazio lungo la strada 'Caselle' a due passi da Allegrezze.

Il primo concorrente partirà alle 15,31 dal centro storico di Santo Stefano d’Aveto, con la consueta sfilata degli equipaggi nella contrada principale, per poi andare ad affrontare la prima delle due prove speciali in programma sul Monte Penna. Una PS totalmente rinnovata, che sarà percorsa in senso inverso e che terminerà poco prima della cava in prossimità dell’innesto sulla SP654 del Passo del Tomarlo. Subito dopo le vetture si dirigeranno verso Rocca d’Aveto, dove tornerà ad essere allestito un riordino, proprio sotto la partenza degli impianti di risalita della Ski Area, per poi tornare a Santo Stefano in parco assistenza. Un altro passaggio sulla PS Monte Penna precederà il riordino serale di Allegrezze. Al risveglio della domenica mattina gli equipaggi si troveranno a dover affrontare altre quattro prove speciali, due passaggi sulle Due Valli e Montebruno, due classiche che tornano nel percorso del Rally della Lanterna; un gradito ritorno anche per la Val Trebbia, da sempre legata alla gara genovese. L’arrivo è previsto alle 16 di domenica 3 luglio, con la cerimonia di premiazione che finalmente tornerà a Santo Stefano d’Aveto.

Nel 2021 il vincitore fu Giacomo Scattolon su Volkswagen Polo, seguito dall’altra Polo di Stefano Baccega e dalla Skoda Fabia di Andrea Spataro.