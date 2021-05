Una produzione del Teatro Nazionale di Genova sulla Rai per i 100 anni di "Sei personaggi in cerca d'autore" di Pirandello

A cento anni dalla prima (e per l'epoca scandalosa) messa in scena dei “Sei personaggi in cerca d'autore” al Teatro Valle di Roma, avvenuta il 9 maggio 1921, il capolavoro di Luigi Pirandello che marcò una svolta decisiva nella storia della drammaturgia mondiale torna a vivere negli spazi del leggendario teatro capitolino con la regia di Luca De Fusco e l'interpretazione di Eros Pagni.

Lo spettacolo – prodotto dal Teatro di Napoli e dal Teatro Nazionale di Genova – andrà in onda sabato 8 maggio in prima serata su Rai 5.

In scena, con Eros Pagni, recitano Angela Pagano, Gaia Aprea, Anita Bartolucci, Gianluca Musiu, Silvia Biancalana, Paolo Serra, Maria Basile Scarpetta, Giacinto Palmarini, Alessandra Pacifico Griffini, Paolo Cresta, Enzo Turrin, Carlo Sciaccaluga, Alessandra Panzavolta.

Scene e costumi di Marta Crisolini Malatesta; luci di Gigi Saccomandi; musiche di Ran Bagno; installazioni video di Alessandro Papa; movimenti coreografici di Alessandra Panzavolta.

La regia televisiva è di Marco Odetto; progetto editoriale di Felice Cappa; produttore esecutivo Serena Semprini a cura di Giulia Morelli.