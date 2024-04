Raduno partigiano sulla Colla dell'Alpesisa con Anpi Sezione Struppa

Prezzo non disponibile

Anpi Sezione Struppa organizza il Raduno partigiano sulla Colla dell'Alpesisa: una giornata sulle orme dei partigiani con le associazioni del territorio. Appuntamento domenica 14 aprile, con diversi punti di ritrovo (orari e prenotazioni nella locandina allegata) per raggiungere la Colla dell'Alpesisa intorno alle ore 11.

Con accompagnamento di chitarre e fisarmoniche per cantare i canti della Resistenza, e polenta per tutti offerta dall'Associazione San Martino di Struppa. In caso di maltempo l'evento sarà rinviato alla domenica successiva, 21 aprile.

foto: fb@anpistruppa