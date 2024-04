Primo raduno di Fiat Panda in Val d'Aveto con pranzo e premiazioni

Domenica 7 aprile andrà in scena il primo raduno di Fiat Panda in Val d'Aveto. L’appuntamento per il raduno è dalle 8:30 a Villanoce, frazione del Comune di Rezzoaglio, per l’iscrizione con la consegna gadget e colazione presso il punto di ristoro Il Buco.

Alle 10:30 avverrà il trasferimento in gruppo in direzione Santo Stefano d’Aveto passando da Rezzoaglio e Caselle, dove le Panda arriveranno in piazza con l’iconico castello. Da lì tutti all’aperitivo presso il Bar Pasticceria Marrè. Alle 12:30 partenza per raggiungere l’area attrezzata di San Rocco a Caselle dove si svolgeranno il pranzo, con degustazione di prodotti locali, e le premiazioni della vettura più vecchia, di quella che proviene da più lontano e ancora premi per l’autista più giovane e per quello più anziano.

La lunghezza del percorso è di circa venti chilometri, per ogni sosta è previsto un parcheggio riservato, segnalato e custodito. Il raduno è organizzato appunto dal B&B Il Buco, in collaborazione con diverse realtà che operano sul territorio: ASD Trial Team Aveto, il Caseificio Val d’Aveto, il Liquorificio Fabbrizii, il Bar Marrè, la macelleria Monteverde e la fondazione Bosco Fontana.

Per le iscrizioni contattare Massimo (353 4335668) o Roberto (380 2574625).