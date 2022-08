Arriva il primo raduno AC storico "Memorial Susanna Marotta"

Il 18 settembre 2022 presso la sede dell'Automobile Club di Genova si svolgerà il primo raduno Ac Genova "Storico" memorial Susanna Marotta, con la seconda tappa di "Ruote nella Storia".

Susanna Marotta, mancata nel maggio 2021 a 65 anni, era la direttrice di Aci Genova dal 2003: la sua scomparsa aveva scosso tutto il mondo Aci e non solo: anche la Regione Liguria aveva ricordato le tante iniziative realizzate insieme a lei per promuovere la sicurezza stradale con l'attenzione rivolta sempre ai giovani e alle nuove generazioni.

Il programma

Dalle 8,30 alle 9,30 - Iscrizioni presso la sede dell'AC di Genova in viale Brigate Partigiane 1.

Dalle 8,30 alle 9,30 - Colazione presso il bar dell'Auto in viale Brigate Partigiane.

Ore 9,30 - Cerimonia e scopertura targa commemorativa.

Ore 10 - Partenza delle auto per le vie cittadine con destinazione ponente attraversando Pegli, Pra', Voltri e ritorno a Pegli dove verranno esposte le autovetture sul lungomare di Pegli.

Ore 11 - Celebrazione della santa Messa in largo Calasetta in memoria di Susanna Marotta. A seguire aperitivo di benvenuto presso il bar ristorante Rombo Nord in piazza Porticciolo.

Ore 13 - I partecipanti andranno a pranzo presso il ristorante "Cantine dei Medi" presso l'hotel Mediterranée.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Aci Genova (sede@acigenova.it - civrivieradipegli.segreteria@gmail.com, tel 010.53941 int. 7 oppure Emanuele 346.7907610 oppure Domenico 349.6011629).

L'evento si svolge con il patrocinio di Regione Liguria e Comune di Genova, Civ Riviera di Pegli, Camera di Commercio Genova e Ascom Genova.