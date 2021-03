Raccolta Uova di Pasqua solidali per i bambini del Gaslini: dove portarle

"Un giorno per i piccoli": è questa la nuova manifestazione dei fieristi Italiani (Afi), questa volta non un evento di protesta o di sensibilizzazione sulla sospensione del lavoro, ma a sostegno dei piu' piccoli e meno fortunati.

«Il nostro intento dice Gabriele Ogliaro - vice presidente nazionale Associazione Fieristi Italiani - è quello di offrire un momento di "dolcezza" ai piccoli che passeranno la Santa Pasqua dentro la stanza di un ospedale».

Chi ha il piacere di aderire all'iniziativa non deve fare altro che portare un uovo di Pasqua al punto di raccolta individuato nei punti citati in fondo all'articolo: l'associazione provvederà, in collaborazione con le forze dell'ordine, alla consegna ai piccoli degenti dell'ospedale Giannina Gaslini. «Confidiamo nel sostegno di tutti per rendere questa Pasqua "più dolce"» conclude Ogliaro.

Dove portare le uova (c'è tempo fino al giovedì prima di Pasqua):