R101 Summer Party, la grande musica a Rapallo: sul palco The Kolors e Mr. Rain

Dopo il grande successo del Tezenis Summer Party in piazza della Vittoria a Genova, arriva in Liguria un altro evento musicale da non perdere. Appuntamento sabato 22 luglio a Rapallo, in piazza delle Nazioni, per R101 Summer Party, il grande concerto estivo targato Radio 101 che fa parte del circuito di eventi estivi “Notti bianche di Liguria”.

Due gli ospiti d'eccezione che faranno scatenare il pubblico: sul palco ci saranno infatti Mr. Rain e The Kolors, due tra gli artisti più amati del momento. Mr. Rain sta conquistando tutti grazie alle sue emozionanti performance e a uno stile coinvolgente che spazia tra pop, rap e soul. È diventato noto al grande pubblico dopo la conquista del terzo gradino all’ultimo Festival di Sanremo con “Supereroi”. The Kolors sono un gruppo vivace ed energico salito alla ribalta nel 2015 grazie alla vittoria della quattordicesima edizione del talent show “Amici”, e confermatisi con grandi successi come “Frida (mai, mai, mai)”, “Pensare male, “Non è vero”, “Cabriolet panorama”, e di recente in cima a tutte le classifiche con il brano “Italodisco”.

L’evento è ad ingresso libero fino ad una capienza massima di 5 mila persone. Gli ingressi saranno consentiti a partire dalle ore 15.00, orario nel quale dovranno chiudere le attività commerciali site presso l’area di concerto.

“Sono particolarmente felice e orgoglioso per l’ottima organizzazione di un evento eccezionale, di massimo livello – ha commentato il sindaco Carlo Bagnasco –. Doverosi sono i ringraziamenti agli sponsor, a R101 e a Regione Liguria rappresentata dal presidente Giovanni Toti e dall’assessore al turismo Augusto Sartori. Non dimentico la riconoscenza a tutti gli uffici comunali coinvolti e all’assessore al turismo Elisabetta Lai”.

foto: fb@thekolorsofficial