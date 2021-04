"Quinto al Mare: l'aristocrazia dei capitani": tour tra percorsi antichi, arte svelata, commercio e devozione

Il 15 aprile si va alla scoperta di un'altra Genova tra percorsi antichi, arte svelata, commercio e devozione.

Quinto al Mare, comune autonomo fino al 1926, fu un importante centro per l'economia della "Dominante" e per la sua flotta mercantile. Lo si scoprirà in un percorso a piedi, dalle pendici del Monte Moro al mare.

Si racconterà l'arte nascosta del cimitero storico che ha nei "capitani armatori" i suoi committenti più importanti e, passata la parrocchiale di San Pietro, seguendo le tracce dei "percorsi del pane", degli orti, dei molini e delle ville, finiremo con l'apertura esclusiva dell'oratorio di Sant Erasmo a picco sul mare, simbolo di devozione dei marinai.

Prezzo euro 10,00 a persona. Tasse incluse.

Visita di gruppo max 15 persone, a cura di guida professinista, svolta nel rispetto delle norme vigenti.