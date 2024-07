“Queen In Rock”: il magico tribute show dedicato alla band di Freddie Mercury a Sestri Levante

Venerdì 19 luglio arrivano a Sestri Levante i “Queen In Rock - A Magic Tribute”, la band che ha avuto l'onore di suonare ai “Freddie Mercury Celebration Days” di Montreux. L'esibizione è prevista alle ore 21 presso il Teatro Arena Conchiglia di Sestri Levante (Via Portobello, 13, 16039 Sestri Levante GE).

I Queen in Rock uniscono, alla qualità e fedeltà sonora nell'eseguire la musica dei Queen, la riproposizione dei costumi e degli atteggiamenti coreografici di Freddie Mercury. Il cantante Francesco Sedda racconta: “L’amore per il personaggio l’ha fatta da padrone, mi hanno sempre affascinato le sue movenze e i suoi costumi così colorati ed originali, quindi perché non continuare ad affascinare il pubblico?”

La band suonerà le canzoni senza tempo dei Queen e Freddie Mercury in uno show magico e spettacolare arricchito dall'impersonator di David Bowie. Spettacolo reso unico dalla presenza di Andrea Fornili, chitarrista dei Big, dagli Stadio a Vasco Rossi, da Battiato a Ramazzotti, da Anna Oxa a Patty Pravo e tanti altri.

Dal 2014, i Queen in Rock sono ufficialmente presenti tra le Tribute Band riconosciute da Brian May sull' omonimo sito web brianmay.com e dall'Official International Queen Fan Club, supportati dalla Brian May Guitars e dal Fan Club Italiano We Will Rock You.

Biglietti su clappit.com.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/993909348906672/.

foto: fb@queeninrock