Il rock dei Queen Mania al Porto Antico

Quando Dal 20/08/2021 al 20/08/2021 Orario non disponibile

Il 20 agosto 2021 all'Arena del Mare del Porto Antico arriva una serata tributo a una delle più grandi rock band della storia con i Queen Mania.

Sono stati definiti “The European number one tribute to Queen” e hanno un seguito numerosissimo anche in Olanda e Germania.

I Queen Mania, capeggiati dal frontman Sonny Ensabella - trascinante e coinvolgente e dall'impressionante somiglianza fisica e vocale - offriranno uno spettacolo unico, dove scenografie, costumi e contributi video si fonderanno a una riproposizione fedele dell'incredibile repertorio della band inglese.

Sul Palco musicisti quali Simone Fortuna (batteria e voce), Tiziano Giampieri (chitarra e voce) e Fabrizio Palermo (basso e voce).

Si comunica che all’ingresso dell’Arena del Mare sarà presente un presidio della Croce Bianca Genovese per effettuare tamponi gratuiti a coloro ancora privi di Green Pass che abbiano acquistato il biglietto in prevendita e/o che vorranno acquistarlo direttamente in cassa la sera stessa.

Biglietti: Gold : € 32,00; poltronissima: € 26,00; II poltrona: € 22,00; III poltrona: € 16,00

