Torna "Le Quattro Stagioni": arte e musica si incontrano a Pegli

Torna domenica 12 maggio, per la seconda edizione, "Le Quattro Stagioni" a Pegli. Sono coinvolti gli artisti dell' Associazione della Saletta e la Filarmonica Pegliese "Marco Chiusamonti". Un momento artistico dove pittura e musica viaggiano insieme, dell'esaltazione dell'arte e della bellezza. Per problemi di lavori in corso lungo la passeggiata, quest'anno l'evento sarà presso i Giardini De Andrè in via De Nicolay.

I pittori espongono dalle 15 alle 18:30, i musicisti suonano a partire dalle ore 16. Con la partecipazione della cantante Irene Vona.

Commenta così la vicepresidente del Municipio VII Ponente, Lorella Fontana: "Sono molto orgogliosa di questa iniziativa che già lo scorso anno fu un successo: quando Istituzione e Associazionismo lavorano in perfetta sinergia a guadagnarci è il territorio, ed è questa la più grande soddisfazione.

Ringrazio per l'impegno pittori e musicisti, colonne portanti della cultura Pegliese e ponentina".

foto: fb@filarmonicapegliese