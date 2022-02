Quartieri in staffetta: le visite guidate

Il 13 febbraio è in programma una visita guidata dei quartieri San Fruttuoso e San Vincenzo: si parte dall'antico quartiere di San Fruttuoso alle 14:30 sull'antica via romana, chiese millenarie e ville lussuose per poi arrivare alle 16 al sestiere di San Vincenzo in un percorso a ritroso nel tempo, tra conventi, chiostri, vie nascoste e mura medievali.

Il percorso è suddiviso nelle seguenti tappe:

1 Tappa: San Fruttuoso Appuntamento alle ore 14:30 davanti a Villa Imperiale

2 Tappa: San Vincenzo Appuntamento alle ore 16 davanti all'Hotel Moderno Verdi

Costo: 1 tappa 12 euro; 2 tappe 20 euro; gratis sotto i 12 anni.

Prenotazione obbligatoria alle guide: Laura 346 40 88926 - Tiziana 349 6044 703