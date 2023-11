Quartetto di Genova Sinfonietta- Musica classica

Giovedì 16 novembre ore 17.30

Sala Stella Maris- Associazione Rossini

Piazza Rebagliati 2, Savona

Venerdì 17 novembre ore 20.30

Monastero di Santa Chiara- Associazione Amici del Monastero di Santa Chiara

Via Lagustena 58g, Genova

Appuntamento 16 ed il 17 novembre con un programma per quartetto d’archi intessuto d’autunno: la fragilità, la nostalgia, i momenti di tersa serenità che sembrano quasi ricordare la mitezza di questi giorni, ovvero la cosiddetta estate di San Martino.

Secondo la tradizione, il santo era un militare che tagliò con la spada metà del suo mantello per donarla ad un mendicante seminudo sotto la pioggia. Da quel momento, improvvisamente, tornò il bel tempo e Martino – dopo aver appreso in sogno che il mendicante fosse in realtà Gesù – depose le armi ed intraprese un nuovo cammino di fede.

Protezione e disarmo, orizzonti che anche la musica sa offrire, e così necessari in questo momento storico. L’estate di San Martino, si sa, dura “tre giorni ed un pochino”, a partire dall’11 novembre. Speriamo che quel “pochino” di mitezza autunnale abbracci anche i nostri concerti. Quale sede migliore del quartiere genovese di San Martino, dunque, in un luogo dalla bellezza spirituale e suggestiva come il Monastero di Santa Chiara in via Lagustena 58? Saremo lì il 17 novembre alle ore 20.30. Ma prima, il 16 novembre, saremo invece a Savona, nella Sala Stella Maris in Piazza Rebagliati 2, alle ore 17.30, ospiti nella stagione dell’Associazione Musicale Rossini.

In programma il Quartetto per archi n.19 in do maggiore "Delle dissonanze", K 465

di W.A. Mozart ed il Quartetto per archi n. 12 "Americano" in fa maggiore, op. 96 di A. Dvoràk.

Francesco Bagnasco, violino I

Carola Romano, violino II

Filippo Laneri, viola

Martina Romano, violoncello

Entrambi i concerti saranno ad ingresso libero.