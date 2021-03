"Quando le cose si dimenticano, riaccadono": lo spettacolo del Teatro dell'Ortica online

Manicomi e "vita fuori", è stata davvero una rivoluzione? Questo interrogativo aleggia nei versi e nelle parole di Armando Misuri, i cui testi sono alla base dello spettacolo prodotto dal Teatro dell'Ortica "Quando le cose si dimenticano, riaccadono", nuovamente in scena, anche se virtualmente, mercoledì 10 marzo, ore 21, all'interno della rassegna "Per Mano 2021".

Un'opera che esplora la "rivoluzione a metà" della chiusura dei manicomi, successiva a quella lotta anti istituzionale che ha attraversato il nostro paese fra gli anni ’60 e gli anni ’70. L'italia è stata la prima a smantellare quel 'sistema, siamo stati esempio per tutti, ma per assurdo, come spesso succede in Italia, oggi di quel modello che tutti ci hanno invidiato rimane poco.

Lo spettacolo è all'interno della rassegna "Per Mano 2021", una serie di video incontri e spettacoli per esplorare la memoria manicomiale. Per accedere alla visione occorrefare una donazione al progetto attraverso la piattaforma produzionidalbasso. Il singolo spettacolo prevede una donazione di 9 euro.