"A qualcuno piace... Fred": concerto sulle musiche di Fred Buscaglione

La sedicesima edizione dello “Scali a mare Pieve Ligure Art Festival”, ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure con il sostegno del Comune di Pieve Ligure, si conclude martedì 8 agosto 2023 (ore 21.15 circa, al calar del sole) allo Scalo Torre di Pieve Ligure, in provincia di Genova, con il concerto “A qualcuno piace… Fred!” di Maurizio Pellegrini con The Chamber Swing Orchestra.

Una fredda mattina del 1960, usciva di scena insieme alla sua Thunderbird rosa, un giovane cantante italiano: Fred Buscaglione. Dalle serate nelle sale da ballo di una Torino anni ’30 alle lunghe tournée all’estero e all’improvviso successo nazionale, una vita dedicata alla musica tra difficoltà economiche e voglia di fare, eterne amicizie, amori difficili e grandi soddisfazioni.

Maurizio Pellegrini & The Chamber Swing Orchestra ripercorrono l’avventura del giovane Fred e dei suoi “Asternovas” fino all’incontro col paroliere Leo Chiosso e l’invenzione di un mondo americano quasi da romanzo bulli&pupe. “Che notte!”, “Teresa non sparare”, “Il dritto di Chicago”, “Che bambola!”, sono solo alcuni dei titoli che hanno fatto di Buscaglione un grande precursore del suo tempo e che vivono ancora oggi prepotentemente nelle menti dei grandi appassionati. Un modo per conoscere e ricordare il grande Fred, per poterlo ritrovare «al fondo di un bicchiere, nel cielo dei bars», come recita una delle sue canzoni.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti. In caso di pioggia le serate si svolgono al Teatro Massone di Pieve Alta. Informazioni al numero 010/3462247 del Comune di Pieve Ligure.

Lo "Scali a mare Pieve Ligure Art Festival" è prodotto da Teatro Pubblico Ligure, Ministero della Cultura e STAR – Sistema Teatri Antichi Romani, con il sostegno del Comune di Pieve Ligure e della Regione Liguria attraverso Teatro Pubblico Ligure, con la collaborazione della Pro Loco di Pieve Ligure. Per chi usa i mezzi privati è disponibile il parcheggio nei pressi della stazione Ferroviaria di Pieve Ligure. www.teatropubblicoligure.it.