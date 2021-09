"Qualche piccola bugia di tanto in tanto" al Politeama Genovese

Va in scena al Politeama Genovese la sesta edizione di “Non ci resta che ridere” la rassegna che ormai da sette anni la TKC presenta nella sala di Via Bacigalupo. Questa volta totalmente all’insegna della comicità inglese. Il primo appuntamento sarà “Qualche piccola bugia di tanto in tanto” una farsa a dir poco esilarante, dall'11 al 26 settembre.

Enrichetta da anni vive grazie ai suoi amanti che la mantengono. Per riuscire a districarsi tra le due relazioni ricorre ad una trovata: l’invenzione di una madre bigotta ed oppressiva che interviene al momento opportuno per cacciare l’uno o l’altro amante. Ma il sistema ingegnato da Enrichetta inizia a scricchiolare quando in casa arriva l’amica Anna, in crisi con il marito. Da questo momento la vicenda diventa un susseguirsi di intrighi, finzioni e colpi di scena, in cui ogni attimo potrebbe essere fatale e svelare tutto.