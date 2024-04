"Quadro Quilt – Il pennello incontra l’ago": mostra artistica alla Biblioteca Benzi

“Quadro Quilt – Il pennello incontra l’ago” – mostra artistica

Dal 22 aprile al 3 maggio

Se siete amanti della pittura e dell’artigianato artistico questa è la mostra che fa per voi! Dal 22 aprile al 3 maggio, in orario di apertura, la Biblioteca Benzi è lieta di ospitare una mostra che unisce due diverse tecniche artistiche: la pittura, nelle suggestive opere di Lucia Latini, e il “quilting”, nelle coloratissime trapunte patchwork di Marina Patrone.

Per chi non lo sapesse, infatti, il “quilting” è l’antica arte di cucire insieme strati di tessuto usando ago e filo o usando macchinari, per arrivare a realizzare un “quilt”, ovvero una “trapunta”, un vero e proprio manufatto artistico tra le forme artistiche più affascinanti del passato e del presente.

Info: 010 5578896 – benzieventi@comune.genova.it. Seguici su Facebook, Instagram e TikTok!