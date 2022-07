Tramonto a Punta Baffe e pizza finale in spiaggia

La magia della Liguria continua anche in una sera di mezza estate. L’ispirazione del momento suggerisce l’escursione verso Punta Baffe, per assistere ad un tramonto straordinario dalla torre saracena. L’atmosfera è quella giusta, inappagabile, non risolutiva: c’è ancora spazio e tempo per lasciarsi guidare dalla piacevole brezza marina e scendere in spiaggia a Renà, dove poter ascoltare la sinfonia di sciabordio del mare in sottofondo. Non resta che mangiare la pizza coi piedi nella sabbia e poi soddisfare l’ultimo desiderio della giornata: tuffarsi nell’acqua rigenerante. L’idea è quella giusta per dare vita ad una escursione unica nel suo genere.

• Possibilità di condivisione del viaggio

• Percorso serale ad anello con tramonto e trekking notturno

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Sabato 23 Luglio, dalla stazione ferroviaria di Riva Trigoso si guadagna quota verso il Monte Comunaglia. Dopo Colle del Lago, immersi in un’atmosfera tipicamente mediterranea, si prende la direzione di Punta Baffe, con uno sguardo sempre rivolto al mare e alla bella spiaggia di Renà! Il “saluto del sole” lo si osserverà dalla torre di avvistamento cinquecentesca, una delle meglio conservate della regione, che ormai ha perso il suo compito originario di attenta sentinella sulla costa a guardia della minaccia saracena che arrivava dal mare. Ancora oggi però conserva il suo eccezionale valore paesaggistico: sorprende come in un solo colpo d’occhio si riescano ad abbracciare quasi tutti i promontori di levante, da Punta Mesco a Punta Manara e quello altrettanto famoso di Portofino.

Dalla torre saracena, dopo il tramonto con le torce si scende verso Renà, nella zona di levante della baia di Riva, dove emerge dall’acqua un grande scoglio a forma di campana, appunto lo scoglio dell’Asseu. In spiaggia si assisterà ad un “cambio di consegne”: mentre i bagnanti sfiniti dal sole lasceranno la spiaggia di Renà a passi stanchi, arriveranno gli escursionisti, gratificati dalla passeggiata serale a Punta Baffe, per mangiare in riva al mare, cullati dalla dolce risacca delle onde.

NOTE IMPORTANTI

L’itinerario vede la partecipazione di un Accompagnatore Turistico nonché Guida Ambientale Escursionistica (GAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

DATI TECNICI E LOGISTICI DELL’ESCURSIONE

Data: Sabato 23 Luglio

Tipologia itinerario: escursione serale e pizza in spiaggia

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, cena al sacco

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 18:00, presso la Stazione FS di Riva Trigoso.

Fine escursione ore 23:45 circa.

Come arrivare al luogo dell’appuntamento:

Impostare sul navigatore: Stazione ferroviaria di Riva Trigoso

Il link google maps da Sestri Levante: https://goo.gl/maps/jogwqhHy4Z92o7hm9

Cena al sacco / pizza

Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica).

Dislivello: + - 300 metri circa

Lunghezza del percorso: 5,5 chilometri

Durata della camminata: 3 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide.

Equipaggiamento necessario: abbigliamento comodo e sportivo, scarponcini.

Oltre alla torcia, ricordatevi l’equipaggiamento specifico per le escursioni notturne (eventualmente spray o creme per proteggere la pelle dalle punture di zanzare). Anche l’attrezzatura classica va rivista in ottica serale: in questo caso suggeriamo un capo caldo da indossare dopo il crepuscolo, quando la temperatura volge al fresco. Ricordatevi l’acqua perché non incontrerete fonti lungo il percorso.