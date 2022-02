Punta Baffe: escursione 'dove ti porta il cuore'

Un anello escursionistico alla portata di tutti: il paesaggio di questa parte di Liguria appare sempre più aspro e selvaggio, con una costa frastagliata che offre immagini mozzafiato.

Escursione semplice, per tutti, fruibile anche con il treno.

L’evento outdoor in oggetto non è interessato dall'ordinanza sulla peste suina.

Leggere con attenzione il dettaglio dell’escursione guidata. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Punta Baffe in questo periodo si ritaglia una sua realtà, fatta di pace e lontananza dalla città e dalle stazioni sciistiche. Insieme al silenzio ritrovato, questo promontorio consente di entrare in sintonia con la natura, di uscire dalla quotidianità per cogliere sempre una nuova emozione. I sentieri litoranei di Punta Baffe sono sospesi tra il verde del promontorio e il blu del Mar Ligure. In un’atmosfera tipicamente mediterranea, tra ripidi contrafforti del Monte Moneglia e il vicino promontorio di Punta Manara, Domenica 27 Febbraio gli escursionisti raggiungeranno Punta Baffe, con la sua torre saracena, grazie ad un anello che riporterà alla stazione ferroviaria di Riva Trigoso. Però non prima di aver passeggiato sull’arenile di Renà, che insieme allo scoglio dell’Asseu mostrano uno scenario di straordinaria bellezza. Una cosa è certa: il paesaggio di questa parte di Liguria appare sempre più aspro e selvaggio, con una costa frastagliata che offre immagini mozzafiato.

Dalla stazione ferroviaria di Riva Trigoso si guadagna quota verso il Monte Comunaglia. Dopo Colle del Lago si sale a Punta Baffe, con uno sguardo sempre rivolto al mare e alla bella spiaggia di Renà! Sempre più in alto, ammirando sia la baia di Riva sia il golfo di Sestri Levante, separati da Punta Manara.

Al termine della dolce salita, la torre di avvistamento cinquecentesca di Punta Baffe è una delle meglio conservate della regione, che ormai ha perso il suo compito originario di attenta sentinella sulla costa a guardia della minaccia saracena che arrivava dal mare. Ancora oggi però conserva il suo eccezionale valore paesaggistico: sorprende come in un solo colpo d’occhio si riescano ad abbracciare quasi tutti i promontori di levante, da Punta Mesco a Punta Manara e quello altrettanto famoso di Portofino. Ci si potrebbe fermare qui, per ore e ore, disegnando con lo sguardo l’abbraccio del mare e del cielo. Dalla torre saracena si scende verso Renà, nella zona di levante della baia di Riva, dove emerge dall’acqua un grande scoglio a forma di campana, lo scoglio dell’Asseu.

Dati tecnici

Tipologia itinerario: escursione ad anello (fruibile anche in treno)

L’itinerario vede la partecipazione di una Guida Ambientale Escursionistica (AIGAE), figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando loro le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro. La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, il pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria entro le ore 20:00 di Sabato 26 Febbraio, oppure al raggiungimento del numero massimo previsto di partecipanti. Bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza. In caso di rinuncia, si prega di avvertirci tempestivamente.

Appuntamento ore 10:45 alla stazione ferroviaria di Riva Trigoso.

Rientro fine escursione previsto per le 16:45 circa alla stazione di Riva Trigoso (prima, si andrà anche a passeggiare in riva al mare a Renà).

Pranzo al sacco. Dislivello: + - 300 metri circa.

Lunghezza del percorso: 5,5 chilometri. Difficoltà: Semplice (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: T = Turistica). Durata della camminata: 3.30 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco. Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, capo caldo, scarpe da trekking.