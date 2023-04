Serata conclusiva per “Punchline”, la sfida tra stand up comedian e freestyler

Dopo il grande successo delle prime due serate, che hanno registrato il tutto esaurito, torna l’appuntamento con “Punchline”, la sfida a colpi di battute e rime tra stand up comedian e freestyler. La terza e ultima puntata del format avrà luogo mercoledì 3 maggio 2023, alle ore 21:30, alla Claque del Teatro della Tosse (vico di S. Donato).

Possibile grazie a Fondazione Luzzati Teatro della Tosse e a Regione Liguria, “Punchline” è ideato dagli autori Claudio Cabona e Matteo Monforte e vede protagonisti talenti emergenti della comicità, del rap e del freestyle. A presentare la serata sarà il comico e presentatore genovese Daniele Ronchetti “Gabri Gabra”, membro fisso dei Bruciabaracche, volto di Sportitalia, Colorado Cafè e Le Iene. Durante l’evento, Gabra sarà anche protagonista, fra una sfida e l’altra, di alcuni sketch. Ospite della terza serata Jerry Sampi, uno dei rapper più rappresentativi della nuova generazione hip-hop ligure, che presenterà sul palco della Claque due canzoni del suo repertorio. Nato a Manta, in Ecuador, nel 1999, e cresciuto a Genova, l’anno scorso pubblica un Freestyle Album (Vibes) e l’Ep “Aurora”. Attualmente è nel roster Harshtimes di Dj Harsh - Island Records - Universal Music.

«Con la serata del 3 maggio coroniamo un format originale e divertente, un esperimento di unione tra comicità e rap che ha saputo coinvolgere tanti ragazzi sia sul palco che in platea – dichiara il presidente e assessore alla Cultura della Regione Liguria Giovanni Toti –. Gli spettacoli hanno avuto un gran successo di pubblico registrando il tutto esaurito, segno che l’apertura a nuove forme di espressione artistica e musicale è in grado di creare partecipazione e attenzione tra i più giovani, ed è importante che le istituzioni sostengano questo tipo di iniziative».

Per la serata finale del format saliranno sul palco le due squadre composte rispettivamente da un comico e da un rapper che hanno vinto le puntate precedenti, per aggiudicarsi il titolo di vincitore di Punchline. A sfidarsi saranno il comico Paul D. Genovese e il freestyler DBMC contro lo stand up comedian Daniele Raco e il rapper Blood. Paul D. Genovese, nato a Genova nel 1987, è considerato uno dei principali esponenti della stand up comedian genovese e fa del dark humour il suo tratto distintivo. Attraverso la comicità porta sul palco la sua vita, il suo trascorso e l'imbarazzo di essere un uomo a metà strada tra la spensierata fanciullezza e i fastidi dell’età adulta. Insieme a lui DBMC, cloud rapper e freestyler nato nel 1999 Genova e conosciuto grazie alla partecipazione alle battle di El Rincon, Link, Level Up e Iceberg, contest creato da lui. Christian, questo il suo nome, ha debuttato nel mondo del rap con l'improvvisazione e in seguito si è fatto conoscere con le sue canzoni.

A sfidarli, la coppia vincitrice della seconda puntata: con il suo umorismo irriverente e provocatorio, il comico savonese Daniele Raco è considerato uno dei padri della stand up comedian italiana, nonché colonna portante dei Bruciabaracche e volto di Zelig. Accanto a lui, a sfidare il collega DBMC, ci sarà Blood, nome d'arte di Elia Pazzaglia, genovese classe 99'; Blood affianca la carriera da rapper e freestyler agli studi in ingegneria.

Anche in questo caso, a decretare la coppia vincitrice di Punchline sarà il pubblico con le sue ovazioni. I temi della battle saranno svelati la sera stessa della competizione. Battuta contro battuta e rima contro rima, le squadre dovranno convincere il pubblico, unico giudice della serata, per meritarsi il titolo di vincitore dell’evento.