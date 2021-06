Pulizia della spiaggia di Punta Vagno per la Giornata Mondiale dell'Ambiente

Sabato 5 giugno 2021, in occasione del World Environment Day, anche a Genova i volontari puliranno le spiagge.

L'associazione Plastic Free Odv Onlus organizza una raccolta di plastica sabato mattina dalle 9 sulla spiaggia di Punta Vagno (corso Italia). L'evento è supportato da Oppo Italia, fra le aziende leader al mondo nel settore degli smart device: insieme ai volontari, anche i dipendenti dell'azienda puliranno la spiaggia.

La stessa iniziativa si terrà anche a Milano, Vicenza, Pesaro e Lecce: «Siamo molto orgogliosi di collaborare con una realtà giovane e affermata sul territorio nazionale come Plastic Free Odv Onlus, in occasione del World Environment Day. La protezione ambientale e la sostenibilità rappresentano infatti degli obiettivi fondamentali per Oppo, che già da tempo ha intrapreso diverse iniziative durature e concrete per promuove un impatto positivo sul nostro Pianeta» commenta Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer Oppo Italia.

Per partecipare occorre compilare il modulo online.

