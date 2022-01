Pulizia delle spiagge di Genova da ami e lenze con Lipu

Spesso in spiaggia i pescatori dimenticano ami e lenze che diventano un pericolo per uccelli ed altri animali. Lipu organizza alcune giornate di pulizia per eliminare questi pericoli e sensibilizzare le persone su questo tema.

Ci si ritrova alla Foce, appuntamento davanti al bar Kalyma Cafè, corso Italia 1. Se si è in tanti, ci si divide e si continua fino a Punta Vagno.

Appuntamento domenica 23 gennaio ore 9-12. Se piove si rimanda tutto a domenica 30.

Portare un sacchetto grande, guanti. Ciascuno butterà il proprio raccolto nel cassonetto giallo.

Indispensabili green pass e mascherina. Comunicare la propria partecipazione a genova@lipu.it