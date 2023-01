Pulizia spiaggia di Multedo con Lipu Genova

Domenica 29 Gennaio ore 9:30 pulizia spiaggia di Multedo a Pegli. Le forti mareggiate di questi giorni hanno riempito la spiaggia di rifiuti pericolosi per gli uccelli , LIPU propone una mattinata all'insegna della pulizia per rendere la spiaggia un luogo accogliente per gli uccelli.

Appuntamento davanti alla caserma dei Vigili del fuoco. Indossare calzature adeguate, portare guanti spessi ed un sacchetto nero della spazzatura. Amiu poi provvederà allo smaltimento di quanto raccolto.

Info: genova@lipu.it