Pulizia dell'area di Forte San Martino

Sabato 7 maggio The Black Bag torna a trovare i progettisti di Forte Legame sul Forte San Martino, a Genova, per una giornata dedicata alla pulizia dell’area. Al fianco dei volontari saranno presenti anche gli studenti di Erasmus Student Network.

Per partecipare basta iscriversi al link: www.theblackbag.org/registrazione

L’appuntamento è fissato alle ore 14.30 del 7 maggio presso “le quattro pietre”, ossia lo slargo del tratto pedonale e non asfaltato in cima a via Montallegro. La zona è accessibile, lato Albaro, da via Montallegro, e lato San Martino da via del Forte di San Martino e da Via Padre Semeria.

Forte Legame è un gruppo multidisciplinare di progettisti che si prefiggono l’obiettivo di rigenerare la collina di Papigliano con il fine ultimo di trasformare il luogo in uno spazio verde attrezzato.

“Att0 RUMENT” è il primo passo del cammino verso la riqualificazione è la pulizia del posto, svolto in collaborazione con le associazioni The Black Bag e Trash Team e del gruppo Zena Trash Busters.

Cosa portare? Come per ogni evento di co-pulizia, è richiesto ai partecipanti di munirsi di guanti da lavoro personali. Si consiglia di munirsi di pantaloni lunghi e scarpe chiuse: rovi, zanzare e sentieri dissestati richiedono infatti un’attrezzatura adeguata.

L’evento non si limiterà alla raccolta dei rifiuti: vi sono un sacco di erbacce da estirpare.