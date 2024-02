Lunaria a Levante, alla Galleria d'Arte Moderna “Pulcinella alla corte dei Fieschi”

Nell'ambito di Lunaria a Levante sabato 17 febbraio, con doppio turno di rappresentazione alle 15 e alle 16, alla GAM-Galleria d’Arte Contemporanea di Nervi va in scena “Pulcinella alla corte dei Fieschi, ovvero la principessa piangente”, di e con Alessandro D’Aloia per la produzione di Teatrino Keré: il giocoso tentativo di unire la gloriosa storia della famiglia dei Fieschi, conti di Lavagna, con l’altrettanto secolare tradizione della maschera partenopea di Pulcinella.

Liberamente ispirata all’antica favola di Giambattista Basile “Il Cunto de li Cunti”, la vicenda narra la tristezza di una principessa incapace di sorridere, Elena Fieschi, e la disperazione di suo padre Opizzo, disposto a tutto, o quasi, pur di vederla felice. In molti saranno convocati a Corte nel tentativo di strapparle un sorriso, e anche il pubblico sarà chiamato a fare la propria parte. Ed è proprio qui che entra in gioco Pulcinella, maschera giunta dalla Mesopotamia fino a Napoli e da qui emigrata in tutte le corti europee dalla Spagna all’Inghilterra, dalla Francia all’Austria. Un peregrinare che porterà Pulcinella in Liguria, proprio presso i Fieschi, e lo vedrà, come sempre, pronto a sparigliare le carte.

Protagoniste di questo spettacolo sono le emozioni che provano i personaggi: l’affetto, la tristezza, la rabbia, la gioia e l’amore. Spettacolo di burattini per famiglie e bambini a partire dai 4 anni.

