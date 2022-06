"Il vivaio delle emozioni": laboratorio gratuito alla scoperta di se stessi e degli altri

L'accademia di Educazione Sentimentale presenta "Il vivaio delle emozioni", otto incontri gratuiti con se stessi, un viaggio alla scoperta delle emozioni, proprie e altrui.

L'accademia di Educazione Sentimentale nasce a Genova dall'incontro di due diverse professionalità, entrambe rivolte al mondo emotivo e alla promozione della persona, gli educatori della Cooperativa Sociale Il Biscione e gli psicoterapeuti del Consultorio di Psicoterapia Cscts, che, insieme e alla pari, hanno sviluppato un progetto comune, la cui finalità è quella di valorizzare il sentimento e l'emozione come ricchezza dell'unicità della persona e dell'incontro relazionale.

“Il Vivaio delle Emozioni”, è un percorso di esercizi, giochi, laboratori esperienziali inediti per poter, nel gruppo e grazie al gruppo, imparare ad ascoltarsi e ad ascoltare, conoscere meglio il proprio mondo emotivo, essere più consapevoli, governare ed esprimere quello che si ha dentro, coltivare capacità relazionali.

Grazie al finanziamento ricevuto dall' 8 x mille alla Chiesa Valdese, che ha accolto con sensibilità e generosità la proposta, nel corso del 2022 sono già stati realizzati tre cicli gratuiti di otto laboratori per adulti e un residenziale per adolescenti.

I laboratori sono condotti da una psicoterapeuta e da un' educatrice, in “prima serata” e in centro città nel Consultorio Cscts di via Ippolito d’Aste 7.

Giovedì 9 giugno, con cadenza settimanale fino a giovedì 14 luglio in orario 19,45-21,30 avrà inizio un nuovo gruppo. Il progetto, a partecipazione gratuita, è finanziato dalla Chiesa Valdese e realizzato da cooperativa Il Biscione e Consultorio Cstcs-APS.

Per informazioni e iscrizioni contattare Lidia Castillo

Email: l.castillo@ilbiscione.coop

Cell: +39 3494024764