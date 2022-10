Prû a Pra', tre giorni di concerti gratuiti con Orietta Berti, Olly, Giaime e tanti altri artisti

Indirizzo non disponibile

Concerti, freestyle, breakdance, street art, live set, tutto a ingresso gratuito: arriva Prû a Pra', un evento che mira a avalorizzare la periferia e celebrare le espressioni artistiche nate proprio in questi contesti. Appuntamento da venerdì 14 a domenica 16 ottobre al parcheggio della stazione di Genova Pra' per una tre giorni di puro divertimento.

Prû a Pra' è un progetto che abbraccia temi complessi come l'espressione giovanile, il rapporto tra generazioni diverse e la volontà di decentralizzare l'intrattenimento in città. Concerti e contest saranno a ingresso e iscrizione gratuiti. Tra gli ospiti spicca la presenza di Orietta Berti, ma saranno presenti tantissimi artisti, molti genovesi, espressione di diversi generi e differenti percorsi artistici.

Programma

Si parte venerdì 14 ottobre alle ore 20 con le esibizioni di Nitro, Vegas Jones, Disme & Vaz Tè, Giaime, Olly. Opening: Oltrelebarre. A seguire afterparty al Virgo Disco Club di Sampierdarena con Dj Double S, Dj Kamo, Mr. Phil e The Sweet Life Society.

Sabato 15 ottobre dalle ore 20 salirà sul palco Orietta Berti, preceduta dall'opening di Annarita Zoboli, Mare, Federica Losi e Noite.

Domenica 16 ottobre si passa ai contest: a partire dalle ore 13 Breakin' Battle 2 vs 2 con giudici di livello assoluto come Bboy Mouse, Bboy Faboo e Bboy Gombi, e la presenza di Dj Farmbeat e le crew FreshMod, Bad Troopers e Chasseurs 2 Primes; contest di freestyle con giudici come Snake, Drimer, BInkay; street art & writing con Mr. Wanys, Drina a12 & Giuliogol, Enrico Macchiavelli; senza dimenticare il Live Set di Egreen & Mr. Phil.

Per tutta la durata dell'evento saranno presenti stand per il Food&Beverage, degustazioni e altre attività.

Per raggiungere il luogo dell'evento si consiglia il treno: la stazione di Genova Pra' dista 2 minuti a piedi.