Promontorio di Portofino double face: via terra e via mare

Un percorso di grande soddisfazione che attraversa via terra e via mare tutta la splendida e selvaggia costa del Parco di Portofino. L’emozionante rientro da San Fruttuoso di Capodimonte a Camogli in battello consente di osservare il Promontorio di Portofino anche dal mare.

Escursione fruibile con il treno.

Presentazione

di Enrico Bottino - Trekking promoter

Portofino è il luogo ideale per l’eterno indeciso, per chi vive in bilico tra il grande amore per il mare e quello altrettanto profondo per la terra. Infatti è sufficiente salire lungo via San Sebastiano per allontanarsi dalla iconica e famosa “piazzetta” di Portofino, in passato il simbolo della Dolce Vita, conosciuta e frequentata dai vip di tutto il mondo. Dove finisce la stradina in mezzo agli uliveti, inizia il sentiero agreste che promette suggestivi panorami sulla scogliera, in particolare quello di Base O, forse il più bello di tutto il Promontorio.

Vegetazione rupestre e macchia mediterranea a precipizio sul mare, questo è il preludio all’affascinante insenatura di San Fruttuoso di Capodimonte.

È difficile descrivere la magia trasmessa dalla baia, famosa in tutto il mondo per la sua natura e per quel prezioso gioiello artistico che è l’Abbazia dei Doria. Questo rifugio per il cuore e la meditazione fa parte dei beni architettonici tutelati dal FAI (Fondo per l’Ambiente Italiano) che ne ha curato il restauro. All’arrivo del battello si andrà incontro ad una vista esclusiva dal mare: l’imponente scogliera di conglomerato a strapiombo, dove si staglia la torretta saracena che sorveglia dall’alto la superprotetta Cala dell’Oro, antico rifugio per i pirati che imperversavano sulla riviera ligure. Oltrepassata la lingua di roccia di Punta Chiappa, ecco i colori di Camogli, uno spettacolo indimenticabile come solo la Liguria sa offrire.

L’itinerario vede la partecipazione di una guida ambientale escursionistica, figura professionale che ha il compito principale di accompagnare il gruppo illustrando le caratteristiche culturali, ambientali, morfologiche e paesaggistiche dell'area visitata.

Dati tecnici e logistici dell'escursione

Data: Sabato 30 Aprile

Tipologia itinerario: escursione mista: trekking da Portofino Borgo a San Fruttuoso di Capodimonte, in battello dall’insenatura a Camogli

Quota di partecipazione: 15 euro. La quota comprende l’organizzazione tecnica e l’accompagnamento di una guida ambientale ed escursionistica e accompagnatore turistico. Per i bambini di età inferiore agli 8 anni tariffa ridotta a 8 euro

La quota non comprende l’assicurazione, il viaggio, pranzo al sacco

Iscrizione obbligatoria. I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria: bisogna scrivere all’indirizzo mail escursionismoliguria@gmail.com oppure numero WhatsApp 342.9963552 specificando i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare, codice fiscale e residenza, indirizzo mail.

Appuntamento ore 10:00 alla stazione FS di Santa Margherita Ligure. Giungere in orario perché poi per arrivare a Portofino Mare prenderemo la corriera nr 82 dalla stazione di Santa Margherita Ligure fino a Paraggi. Acquistare i biglietti nel caffè della stazione.

Fine escursione a Camogli previsto per le 17:00

Pranzo al sacco

Difficoltà: Media (scala difficoltà del Club Alpino Italiano: E = Escursionistico).

Dislivello: + - 250 metri circa

Durata della camminata: 4 ore circa, non comprensive delle soste con le spiegazioni delle Guide, pranzo al sacco, costo treno, corriera e battello.

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento comodo e sportivo, scarpe da trekking.