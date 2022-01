Genova celebra il Giorno della Memoria 2022: tutti gli eventi

Prezzo non disponibile

Genova celebra il Giorno della Memoria rinnovando il ricordo della Shoah per commemorare le vittime dell’Olocausto, lo sterminio del popolo ebraico, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte.

Dalle ore 10.30 di giovedì 27 gennaio, nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo Ducale si terrà la cerimonia ufficiale del Giorno della Memoria alla presenza del sindaco Marco Bucci, dell’assessore regionale Ilaria Cavo, del prefetto di Genova Renato Franceschelli e delle massime autorità civili e militari della provincia. Momento centrale della celebrazione sarà l’orazione ufficiale della storica e scrittrice Anna Foa docente all’Università La Sapienza di Roma, membra dei comitati scientifici del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea e del Museo nazionale dell'ebraismo italiano e della Shoah.

Durante la commemorazione saranno premiati gli studenti degli istituti scolastici che hanno partecipato al concorso nazionale “I giovani ricordano la Shoah”. Verranno inoltre consegnate le Medaglie d’Onore concesse dal Presidente della Repubblica ai cittadini italiani militari e civili ed ai familiari dei deceduti che, deportati o internati nei lager nazisti, siano stati destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra. L’importante riconoscimento sarà conferito a Eugenio Bisio, Angelo Cordano, Sirio Cuneo, Renato Dianti, Mario Sacchetti e Guido Talamazzi.

La cerimonia verrà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook “Comune di Genova – Genoa Municipality” al link: www.facebook.com/ComunediGenova.

Il ricco programma di eventi, iniziato lo scorso 10 gennaio, è stato predisposto da un gruppo di lavoro coordinato dalla Prefettura di Genova al quale, oltre al Comune e alla Città Metropolitana di Genova, hanno partecipato rappresentanti di Regione Liguria, Comunità Ebraica di Genova, Centro Culturale Primo Levi, ANED Associazione Nazionale ex Deportati, Università degli Studi di Genova, Comando Militare Esercito “Liguria”, Direzione Scolastica Regionale Liguria, Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea, Associazione per l’Amicizia Italia-Israele, Archivio di Stato di Genova e Goethe-Institut Genua.

A cura del Centro Culturale Primo Levi

Domenica 30 gennaio, ore 18.30 - La Claque del Teatro della Tosse, vico di San Donato.

“Concerto per la memoria” con Miriam Camerini. Informazioni: info@centroprimolevi.it.

A cura della Fondazione Giorgio e Lilli Devoto e dell’associazione Musica&Cultura San Torpete. Con la collaborazione di Fondazione Palazzo Ducale

Domenica 30 gennaio, ore 16 - Palazzo Ducale, Sala del Maggior Consiglio.

"Leben? Oder Theater?". Mise en espace musicale dall’opera di Charlotte Salomon.

Lettura dei testi e installazioni sceniche a cura del Liceo Artistico Emanuele Luzzati di Chiavari Esecuzioni musicali a cura dell’Associazione Musicale Franco Pucciarelli. Proiezione di immagini originali concesse da Joods Historisch Museum e Charlotte Salomon Foundation di Amsterdam. Ingresso libero su prenotazione. Informazioni e prenotazioni: 3454558112.

A cura dell’ILSREC Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci”. In collaborazione con ANED Genova, Città Metropolitana e Università degli Studi di Genova

Lunedì 31 gennaio, ore 15.30 - Palazzo Doria Spinola

Sala consiliare della Città Metropolitana di Genova Largo Eros Lanfranco 1.

"Destinazione Ravensbrück - L'orrore e la bellezza nel lager delle donne".

Saluti di Giacomo Ronzitti presidente Ilsrec “Raimondo Ricci” e Miryam Kraus presidente ANED Genova. Intervengono: Laura Repetto consigliere delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Genova ed Elisabetta Tonizzi vicepresidente Ilsrec “Raimondo Ricci”. Saranno presenti le autrici Donatella Alfonso, Laura Amoretti e Raffaella Ranise. Prenotazione obbligatoria allo 0105576091.

A cura di Art Commission in collaborazione con ’ILSREC Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci” e Goethe-Institut Genua.

XIV EDIZIONE DELLA RASSEGNA “SEGRETE TRACCE DI MEMORIA - ARTISTI ALLEATI IN MEMORIA DELLA SHOAH”.

Gli eventi online prevedono in presenza un pubblico ristretto di “testimoni”. Informazioni e prenotazioni: Whatsapp 3467336012, artcommission.genova@gmail.com, canale YouTube di Art Commission.

Giovedì 27 gennaio, dalle ore 10 alle 18 - Palazzo Ducale, Antiche prigioni della Torre Grimaldina. Apertura straordinaria della mostra “Segrete Tracce di Memoria”.

Venerdì 28 gennaio, ore 17.30

Canale YouTube di Art Commission da Palazzo Ducale, Torre Grimaldina.

"La memoria del suono", performance musicale di Edmondo Romano.

Domenica 30 gennaio, ore 16

Canale YouTube di Art Commission dalla Casa dello Studente - Sotterranei dei tormenti.

"Corso Gastaldi 25Nero, Reload", performance teatrale a cura di Raffaele Casagrande e incontro con l’autore Matteo Aldo Maria Rossi.

Martedì 1 febbraio, ore 10

Palazzo Ducale, Casa Luzzati

"Segni e colori" laboratorio per ragazzi.

Martedì 1 febbraio, ore 18

Canale YouTube di Art Commission da Palazzo Ducale, Casa Luzzati.

"Jerusalem" film di animazione di Giulio Gianini ed Emanuele Luzzati. Presentazione a cura di Sergio Noberini, intervento di Ariel Dello Strologo presidente della Comunità Ebraica di Genova.

Mercoledì 2 febbraio, ore 18

Canale YouTube di Art Commission da Palazzo Ducale, Torre Grimaldina.

"Poesia e Memoria" a cura di Barbara Garassino, in collaborazione con il Festival Internazionale di Poesia di Genova. Reading di poesia con Donatella Bisutti, Maurizio Cucchi e Claudio Pozzani.

Giovedì 3 febbraio, ore 17

Canale YouTube di Art Commission da Palazzo Ducale, Torre Grimaldina.

"Voci da Ravensbrück", incontro con Donatella Alfonso, Laura Amoretti, Raffaella Ranise e Massimo Bisca

Venerdì 4 febbraio, ore 11

Canale YouTube di Art Commission dalla Biblioteca Universitaria di Genova e dal Memoriale della Shoah Binario 21 di Milano.

"La Libreria della Memoria", incontro con Alessandra Jarach del Memoriale della Shoah Binario 21 di Milano, Giacomo Ronzitti presidente dell’ILSREC “Raimondo Ricci”, Paolo Giannone direttore della Biblioteca Universitaria di Genova.

Venerdì 4 febbraio, ore 17

Canale YouTube di Art Commission dal Memoriale della Shoah Binario 21 di Milano.

"L’Arte come sublimazione della Memoria", incontro con Manuela Composti, Stefano Bigazzi e Virginia Monteverde.

Domenica 6 febbraio, ore 18

Canale YouTube di Art Commission da Palazzo Ducale, Torre Grimaldina.

"Bruno lo scemo (der Tod, die Mask)", omaggio alle scelte di Mario Adorf attore. Performance di Gianluca Bottoni. A cura di ufficio scolastico regionale per la Liguria in collaborazione con ANED sezione di Genova, Comunità Ebraica di Genova, Centro Culturale Primo Levi e ILSREC Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci”

Martedì 15 febbraio, ore 15.30

Auditorium ITTL Nautico San Giorgio, Calata Darsena

Presentazione del volume "1933-1945 Lager Europa. Viaggio nel sistema concentrazionario nazifascista", Edizioni Cremona Produce. Interverranno gli autori Ilde Bottoli e Francesco Pinzi, con loro Gustavo Corni storico dell’Università di Trento. Informazioni: 010.83311 – drli.ufficio3@istruzione.it.

A cura dell’ILSREC Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci”. In collaborazione con ANED Genova, Città Metropolitana e Università degli Studi di Genova e Cgil, Cisl e Uil

Martedì 8 febbraio, ore 15.30

Palazzo Doria Spinola, Sala consiliare della Città Metropolitana di Genova Largo Eros Lanfranco 1.

"Dalla Liguria al Reich - tra fascismo monarchico e Repubblica Sociale Italiana. Lavoro, violenza e coazione per l’economia di guerra nazionalsocialista".

Presiede Giacomo Ronzitti Presidente Ilsrec “Raimondo Ricci”. Partecipano: Laura Repetto consigliere delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Genova, Igor Magni CGIL Genova, Marco Granara CISL Liguria, Fabio Servidei, UIL Liguria insieme a Marco Pluviano e Irene Guerrini autori della ricerca Prenotazione obbligatoria al numero: 010 5576091.

A cura della Comunità Ebraica di Genova

Martedì 8 febbraio, ore 17.30

Su piattaforma Zoom.

Presentazione del libro "KZ lager" di Davide Romanin Jacur, Ronzani Editore, 2020. Interviene l’autore. Informazioni modalità online: info@cegenova.it.

A cura della Comunità Ebraica di Genova in collaborazione con la Biblioteca Universitaria di Genova

Giovedì 17 febbraio, ore 17

Biblioteca Universitaria di Genova, via Balbi 40.

Presentazione del libro "Gli ebrei italiani nelle Americhe dopo le leggi razziali del 1938" di Pietro Rinaldo Fanesi, Nova Delphi Libri, 2021. Ne discutono con l’autore Ariel Dello Strologo e Nando Fasce.

A cura di ANED Genova, Università degli Studi di Genova, Comunità Ebraica di Genova, Città Metropolitana di Genova, Istituto Ligure per la Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea “Raimondo Ricci”

Febbraio, data da definire

Palazzo Doria Spinola, Sala consiliare della Città Metropolitana di Genova, Largo Eros Lanfranco 1.

"Gli italiani ad Auschwitz – (1943-1945)". Presentazione del volume di Laura Fontana (Mémorial de la Shoah di Parigi), Edizioni Museo statale di Auschwitz-Birkenau. Interverranno l’autrice, Guido Levi dell’Università degli Studi di Genova e Giuseppe Momigliano rabbino capo di Genova. Informazioni: anedgenova@virgilio.it.