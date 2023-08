ProgFest: due serate di concerti al Porto Antico

Sabato 5 e domenica 6 agosto il Porto Antico verrà animato con il Progfest. Appuntamento dalle 21 in piazza delle Feste con una doppia data in memoria di Vittorio De Scalzi.

Sabato 5 agosto si inizia con i Dark Ages, nota formazione di Verona capace di un heavy progressive tecnico, brillante e vario che presenterà l’ultimo album “Between us”. A seguire i Witchwood che tornano a Genova dopo la loro storica apparizione al Fim. La band di Faenza guidata da Ricky Dal Pane (voce, chitarra), ha sempre ottenuto ottimi consensi di pubblico e critica con il suo hard rock a tinte progressive (tra Black Sabbath, Blue Oyster Cult e Jethro Tull su tutti), velato di psych, blues e southern rock. Sarà l’occasione per rivederli live dopo diverso tempo, con uno show rinnovato e coinvolgente, in cui il pubblico potrà ascoltare anche brani mai eseguiti dal vivo tratti dall’ultimo disco “Before the Winter”. La terza band è tutta al femminile: le Sophya Baccini's Aradia sono Sophya Baccini (voce, piano), Marilena Striano (tastiere e voce), Francesca Masucci (violino), Sonia Scialanca (chitarra, sax, voce), Anais Noir (basso, voce), Chiara Cotugno (batteria e voce). Un heavy progressive sinfonico ricco di melodie affascinanti ed oscure eseguite con una presenza scenica dall’ effetto spettacolare che lascerà tutti senza fiato. Headliner della prima serata del Progfest 2023 sono gli Anglagard. La band svedese farà alcune date in Europa per celebrare il 30th Anniversary del loro capolavoro Hybris e una sarà proprio a Genova. Gli Anglagard suoneranno l’intero primo album, oltre ad alcune tracce mai eseguite live.

La giornata del 6 agosto sarà ancora più variegata musicalmente. Aprono i Monkey Diet, che con il loro travolgente jazz rock progressivo dalle caratteristiche psichedeliche incanteranno il pubblico. Seguono i Malombra: in pochi avrebbero pensato ad un ritorno di questa band mitica che negli anni ‘90 ha dato un senso culturale e musicale al dark sound italiano, e non solo. I Deathless Legacy saranno un’altra sorpresa inaspettata per gli amanti del progressive rock in quanto questo gruppo spettacolare è più conosciuto in ambienti heavy metal ma, col loro progetto “Saturnalia”, si sono decisamente avventurati in atmosfere più sinfoniche e progressive. “Saturnalia” è lunga suite esoterica, ambientata nell’antica Roma, con un continuo cambio di tempi ed un susseguirsi di atmosfere gotiche, horror e sinfoniche.

Gli headliner del secondo giorno saranno gli Area Open Project che festeggiano il 50esimo anniversario di Arbeit Macht Frei. Gli Area, International Popular Group, fondati da Demetrio Stratos, Giulio Capiozzo, Eddy Busnello, Patrizio Fariselli, Paolo Tofani e Patrick Djivas, crearono e suonarono questi brani complessi e suggestivi dal 1972 fino all’inizio del 1974. Per l’occasione del cinquantesimo anniversario di questo album fondamentale, Patrizio Fariselli non solo ha curato l’arrangiamento e l’orchestrazione di tutti e sei le tracce che compongono ‘Arbeit Macht Frei’ adattandole alla formazione degli Area Open Project, ma ha anche recuperato alcune parti inedite che il gruppo eseguiva in concerto negli anni ’70 e che mai sono apparse su disco.