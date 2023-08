Progetto ARTE, l'evento conclusivo nel Complesso dell'Annunziata a Sestri Levante

Venerdì 1° settembre al complesso dell’Annunziata di Sestri Levante l’evento conclusivo di Progetto ARTE, una sorta di diario di viaggio durato oltre due anni, che ha regalato esperienze, emozioni, condivisione e bellezza. Attraverso laboratori, visite guidate, gite, esposizioni, partecipazione a spettacoli e concerti e molto altro ancora, i partecipanti al progetto, persone con diverse disabilità, hanno potuto sperimentare (e dimostrare) quanto la cultura e l’arte a 360°, sia prodotta che fruita, possa essere veicolo di inclusione sociale e realizzazione personale. Giunto il tempo dei saluti e dei bilanci il Progetto A.R.T.E. (Autonomia. Relazioni. Territorio. Espressività) ha deciso di organizzare un grande evento conclusivo.

Così Caterina Marrone ed Elena Ortica, referenti del progetto: “Siamo giunti alla tappa finale di un percorso lungo e significativo fatto di incontri, emozioni ed esperienze vissute. Il primo Settembre, data dell’evento conclusivo del Progetto Arte, è stato pensato come un momento di festa e un’opportunità per restituire e condividere con tutti i presenti le numerose attività rese possibili grazie alle risorse messe a disposizione dal progetto. In questi due anni e mezzo abbiamo sperimentato come lavorare in sinergia con istituzioni e associazioni, con risultati inattesi, oltre 140 sono le persone che hanno aderito e che hanno trovato nelle attività del progetto opportunità per creare relazioni e rafforzare le proprie competenze sociali. Siamo molto soddisfatti della partecipazione e dell’entusiasmo percepito nei ragazzi e nelle loro famiglie e auspichiamo che i benefici e le collaborazioni vadano oltre la conclusione del progetto”.

Il programma della giornata si articolerà in due momenti:

- una tavola rotonda, a partire dalle ore 10, alla quale parteciperanno tutti i soggetti coinvolti nel progetto, dai rappresentanti delle istituzioni (Sindaci dei Comuni coinvolti nel progetto, rappresentanti Distretti Sociali, Asl), agli atelieristi, dai partecipanti alle attività, alle associazioni coinvolte, ognuno per portare la propria testimonianza e le proprie considerazioni.

- un pomeriggio ricco di attività aperte a tutti, con mostre, proiezioni, laboratori, in una sorta di “diario di viaggio” del progetto ARTE ma allo stesso tempo una grande festa conclusiva dove tutti potranno sperimentare la gioia della creatività. Tutti gli eventi saranno tradotti nella Lingua Italiana dei segni (LIS). Ci sarà anche un intervento musicale a cura della Marching Band “The other music”, piccola ed esplosiva formazione nata nell’ambito dei laboratori di Musica Davvero, che proporrà musica dixieland e jazz delle origini. Con la partecipazione del coro “Mani bianche Chiavari-Liguria” coro formato da bambini e bambine (sordi, udenti e con altre disabilità) che si esibisce affiancando le performance musicali con coreografie e traduzioni in LIS.

I laboratori a partecipazione gratuita e aperti a tutti avranno una durata di 45 minuti e si ripeteranno nei seguenti orari: 14.40, 15.40 e 16.40.

Sono previsti:

Laboratorio di fotografia - Esperimenti di cianotipia, antica arte della fotografia

Laboratorio di ceramica - Trame d’argilla

Laboratorio musicale - “Musica Davvero”

Laboratorio teatrale

Laboratorio “Dipingiamo… con la carta”

Così aggiunge Lucia Merione, presidente della cooperativa Il Sentiero di Arianna: “Con A.R.T.E. acronimo di AUTONOMIA, RELAZIONI, TERRITORIO, ESPRESSIVITÀ, la nostra cooperativa ha voluto perseguire l’inclusione delle persone con disabilità attraverso tre vie: la realizzazione di workshop d’arte per favorire l’espressione di sé, la relazione con gli altri e il rendere visibili e riconoscibili competenze e abilità personali; ?l’organizzazione di visite e di esperienza dei luoghi d’arte del territorio per la fruizione diretta delle risorse culturali grazie alla presenza di guide e professionisti esperti (educatori, assistenti alla comunicazione LIS,...); la realizzazione di eventi rivolti ad un ampio pubblico nell’ambito di Festival e manifestazioni culturali, attraverso i quali veicolare un’immagine differente delle persone con disabilità: persone portatrici di visioni e prospettive differenti che arricchiscono e rendono migliori le nostre Comunità”.

Il Progetto A.R.T.E. è stato realizzato da: Il Sentiero di Arianna (soggetto responsabile), Associazione Aperta Parentesi, Il Raggio c.s.c, Mediaterraneo Servizi grazie al sostegno di Regione Liguria con risorse a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e sul programma Regionale Fondo Sociale Europeo ASSE 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà” - Linea 2 – percorso integrato dedicato alla promozione dell’inclusione sociale delle persone svantaggiate attraverso l’accesso alla cultura, alla creazione artistica e allo sport_Sub linea Cultura.