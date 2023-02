Proiezione ad Arenzano del docufilm “Franco Sartori - La città possibile”

Sabato 4 marzo alle ore 10, al Nuovo Cinema Italia di Arenzano, verrà proiettato il docufilm “Franco Sartori - La città possibile”, scritto e diretto da Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli, da un'idea di Luca Borzani e Antonio Caminito. Insieme agli autori interverranno Leila Maiocco e Ivano Bosco, modera la giornalista Valentina Bocchino. Ingresso libero.

Il docufilm racconta, attraverso la figura del sindacalista Franco Sartori (1941-1996), la Genova degli anni 80-90: una città segnata delle crisi delle grandi fabbriche, del porto, dall’inquinamento, dall’assenza di politiche industriali dove, contemporaneamente, emergono nuovi soggetti politici come il comitato Salute e Ambiente delle donne di Cornigliano, e un uomo come Sartori che vede nel Ponente il laboratorio da cui ripartire per costruire una nuova stagione di sviluppo per la città.

L'incontro è organizzato con la partecipazione del Comune di Arenzano.