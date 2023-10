Processione con musici e sbandieratori in occasione della Solennità di San Francesco

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Sabato 7 ottobre, per celebrare la Solennità di San Francesco a 800 anni dell'approvazione della Regola e del primo presepe, alle ore 16:30 saranno officiati i Vespri presso i Giardini di Palazzo Bianco, quindi prenderà il via la processione animata dal gruppo storico Borgo e Valle, con musici e sbandieratori della Città di Levanto. Il corteo partirà da piazza della Meridiana per poi giungere alla Chiesa di San Nicolosio, dove verrà celebrata la Santa Messa Solenne.