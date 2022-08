La Pro Loco di Apparizione in festa con grigliata, birra, muscolata e lo show di Andrea Di Marco

Sabato 3 e domenica 4 settembre la Pro Loco di Apparizione festeggerà l’anniversario dell’apertura della sede sociale con tante iniziative all’insegna dell’impegno sociale, il divertimento e il buon cibo. Dopo essersi costituita ai primi di febbraio 2020, la Pro Loco di Apparizione, che vanta molti iscritti, per festeggiare l’anniversario dell’apertura della propria sede sociale insieme ai soci, agli amici e ai simpatizzanti ha organizzato due giorni ricchi di eventi.

Il programma prevede sabato 3 settembre dalle ore 18 in Piazza Luigi Pitto, Apparizione Genova, l’apertura dei festeggiamenti con l’inaugurazione di una colonnina di pubblica utilità, che conterrà un defibrillatore (DAE), donato alla Pro Loco Apparizione dalla Croce Rossa Italiana (CRI), utilizzando i fondi destinati dal Municipio 9 Levante alle pubbliche assistenze per l’impegno prestato durante la pandemia da Covid 19. A seguire dalle ore 18:30, il fulcro delle iniziative sarà presso i locali della vicina Società di Mutuo Soccorso in Via Bocciardo 54, dove, dopo i saluti delle Autorità e un piccolo rinfresco, sarà possibile cenare con una grigliata o panini accompagnati da ottima birra. Dalle 21 si darà il via ad un mare di risate con lo spettacolo di Andrea Di Marco, uno dei comici più apprezzati del panorama artistico italiano. Chi volesse unirsi può acquistare il biglietto dello spettacolo al costo di € 18,00 (€15,00 per i soci), contattando il numero 391 326 2123 con chiamata o via Whatsapp.

Domenica 4 settembre, sempre presso la Società di Mutuo Soccorso, si continuerà a festeggiare: alle ore 12 si aprirà lo stand gastronomico con grigliata o panini e birra, nel pomeriggio dalle ore 16 i più piccoli saranno intrattenuti con iniziative e giochi dedicati e si terrà la tradizionale lotteria, alle ore 18:30 inizierà la musica dei Vocalist Music Cover Ornella e Gio, e dalle ore 19:30 via libera alla muscolata accompagnata da un bicchiere di prosecco (offerta libera).

Nella giornata di domenica 4 settembre, alle 16:30 è previsto, in Piazza Luigi Pitto, il passaggio della Staffetta della Rinascita 2.0, un’iniziativa promossa dal Consorzio delle Pro Loco di Genova che dopo il successo dell’anno scorso, quest’anno è stata organizzata all’insegna della speranza di vedere presto la pace e quindi la fine della guerra in Ucraina, nel centro dell’Europa. L’evento è ancora più grande rispetto all’anno precedente, poiché si prevedono 6 o forse 7 staffette, 4 terrestri da altrettanti confini cittadini, 2 staffette via mare con barche a vela, dagli estremi est – ovest della città. Per informazioni https://www.staffettadellarinascita.it/

Gli eventi si svolgeranno nel rispetto delle norme sanitarie e di ordine pubblico imposte dalla normativa vigente e, in caso di maltempo, saranno rimandati a data da destinarsi.