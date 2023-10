Al Teatro Govi “Il Principe Ranocchio” a cura dell’Associazione Culturale Fantateatro

Il Teatro Rina e Gilberto Govi Presenta “Il Principe Ranocchio”, a cura dell’Associazione Culturale Fantateatro. In un regno lontano una Principessa perde in uno stagno la sua palla dorata e un ranocchio si offre di recuperarla a patto di poter andare nel castello con la ragazza, dormire nel suo letto, mangiare nel suo piatto e ricevere un bacio. La Principessa, disgustata all'idea di stare vicino a un rospo, accetta a malincuore, ma poco alla volta scoprirà di aver molte cose in comune con il ranocchio, fra cui la passione per la lettura…

Uno spettacolo per bambini e famiglie, per trascorrere insieme 60 minuti di favola e magia. Appuntamento domenica 22 ottobre alle ore 16 al Teatro Rina e Gilberto Govi di Genova in via P. Pastorino 23 r.

Biglietti € 12 disponibili sul sito internet del Teatro Govi o presso le biglietterie fisiche in:

(Teatro Govi) via Pastorino 23 R il giovedì dalle 9:30 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 19:30

(YeaWea Academy) via Rela 7r tutti i giorni dalle 15:30 alle 21:30, il martedì e il giovedì anche il mattino dalle ore 10