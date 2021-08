In Liguria il primo raduno nazionale dei fan di Harry Potter

Un appuntamento da non perdere per tutti i fan di Harry Potter (chiamati anche Potterhead) in Italia: lo staff del Trenino Magico Genova Hogwarts Express, in collaborazione con Avventure Cittadine Genova e Genova Dreams, presenta il primo raduno nazionale dedicato ai fan del maghetto più famoso del mondo. L'evento, dal nome "Genova come Hogwarts", si terrà nel primo weekend di ottobre 2021.

Luogo per l'occasione la splendida Villa Serra di Comago, fiabesca e misteriosa: evocativa nello stile architettonico neogotico, magica con il suo parco storico tra boschetti ed ampie pelouse erbose alla scoperta di laghi, ruscelli, cascate.

Il 2 e 3 di ottobre 2021 il raduno sarà ospite dell'Abracadabra Festival, grazie alla disponibilità di Marco Costaguta e Marco Pepè patron del Ghost Tour, organizzatori della kermesse: sarà un'edizione speciale in cui interverranno artisti, associazioni, spettacoli, artigiani selezionati per il “mercatino magico”, isole dedicate alla degustazione di specialità tipiche del territorio e molto altro.

“Per i cultori della storia di Harry Potter la parola magica Abracadabra rievoca una delle tre maledizioni senza perdono ovvero Avada Kedavra: dunque ci è sembrato divertente accostare il nostro primo raduno a un evento consolidato importantissimo per quella zona del territorio genovese. Inoltre il controllo e la totale sicurezza che offre Villa Serra ha potuto trasformare l'idea in realtà, visti i tempi” dice Sophie Lamour, anima delle iniziative per i Potterhead genovesi, che interpreta anche la strega Bellatrix Lestrange.

"Genova come Hogwarts" offrirà tanti contenuti tra cui: smistamento con il Cappello Magico, lezioni di erbologia, di divinazione, trasfigurazione, difesa dalle arti oscure nelle sale bellissime della villa in compagnia tra gli altri di Pomona Sprite (Deborah Carelli), Severus Piton (Alberto Cervelli), Minerva McGranitt (Alessandra Politi). Non mancherà il photoset con scenografia a tema. Ci saranno anche tantissimi ospiti tra cui Edvige e i gufi di Hogwarts e poi una caccia al tesoro stregata nel parco, con premi misteriosi al superamento di prove avventurose.

Per informazioni sulle modalità di partecipazione con prenotazione obbligatoria, è necessario inviare un messaggio scritto via Whatsapp al numero 340/4910024.

