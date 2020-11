"Primi passi nella filosofia attiva": gli incontri online

Venerdì 20 e 27 novembre alle ore 18,30 si terrà la presentazione online degli incontri "Primi passi nella filosofia attiva". Gli incontri sono gratuiti.

Una serie di incontri per scoprire e applicare gli insegnamenti dei grandi maestri della storia in modo pratico e utile con un linguaggio semplice e diretto, adatto a chiunque voglia avvicinarsi anche per la prima volta all’antica e sempre giovane scienza delle scienze. L'approccio differente da quello scolastico, non si sofferma più di tanto sulle informazioni, ma va all'essenza del pensiero dei filosofi.

Questa ricerca naturale è ciò che viene chiamata Filosofia Attiva:

• riscoprire valori senza tempo utili per la convivenza;

• sviluppare la capacità di trovare soluzioni alle difficoltà del quotidiano e risposte concrete alle domande sulla vita;

• vivere in maniera dinamica e generosa, sentendoti parte dell’umanità.

Per partecipare a questa iniziativa, occorre una pre - iscrizione inviando una email all’indirizzo genova@nuovaacropoli.it

Si verrà ricontattati per le modalità di collegamento.

Cell. – whatsApp - Telegram 377 55.34.351

Nuova Acropoli oltre a dedicarsi con costanza alla divulgazione della filosofia è impegnata attivamente anche nel settore del volontariato di Protezione Civile, nel cui ambito svolge regolare attività in convenzione col Comune di Genova. Fa parte del sistema regionale di protezione civile e organizza corsi di formazione al volontariato per i giovani favorendo una cultura del volontariato etico e pratico allo stesso tempo.